Tiến về phía trước mới giữ được thăng bằng

Cuộc sống vốn tiềm ẩn những rủi ro, trắc trở mà chúng ta không thể nào lường trước. Có người, sau một đêm ngủ dậy, thấy toàn bộ cơ nghiệp bỗng dưng không cánh mà bay. Có người, đang sống ấm êm hạnh phúc viên mãn tưởng không còn ước ao thêm điều gì, bỗng dưng mất đi người mình thương yêu. Người khác, đang khỏe mạnh, bỗng phát hiện mình mắc bệnh hiểm nghèo…

Trăm ngàn những điều tự dưng như “từ trên trời rơi xuống” khiến chúng ta như rơi vào vực thẳm tận cùng của tuyệt vọng. Chắc chắn, khi xảy ra biến cố, ai cũng sẽ cảm thấy sốc, thấy mọi thứ trở nên tồi tệ đến mức tưởng chừng như không thể nào vượt qua. Rồi thời gian trôi qua, có vượt qua được cú sốc tinh thần ấy hay không, lại hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí, nghị lực của mỗi người.

Trong xã hội hiện đại, không gian sống của con người dường như ngày càng thu hẹp lại. Ngoài công việc, người ta chỉ quanh quẩn với những mối quan hệ thân quen. Sau giờ làm việc, học tập, thường cũng chỉ nhốt mình trong phòng, làm bạn với các thiết bị điện tử, nhiều người gần như không có sự giao tiếp với thế giới bên ngoài. Càng ở những thành phố lớn, không gian sống của con người càng nhỏ bé. Vì vậy, khi đối mặt với khó khăn, họ phải tự giải quyết một mình. Nhiều người, khi gặp những sang chấn tâm lý do những cú sốc tinh thần gây ra, không thể chia sẻ, không tìm được hướng giải quyết, rơi dần vào trạng thái trầm cảm, thậm chí tìm đến những cách giải quyết rất tiêu cực.

Theo thống kê của Viện Sức khỏe tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai), tại Việt Nam, khoảng 30% dân số có rối loạn tâm thần, trong đó tỷ lệ trầm cảm chiếm 25%. Mỗi năm, cả nước có khoảng 36-40 ngàn người tự tử do trầm cảm. Nguyên nhân của bệnh trầm cảm ngoài yếu tố tác động do bệnh lý thì phần nhiều còn do những tác động về mặt tâm lý. Căng thẳng kéo dài, áp lực từ nhiều phía như công việc, gia đình, con cái, phá sản hay do những điều đột ngột xảy đến như mất đi người thân, mất tiền của; ở giới trẻ là những áp lực về kết quả học tập, thất nghiệp, thu nhập bấp bênh, tình yêu tan vỡ... cũng khiến người ta rơi vào trầm cảm. Tuổi trẻ suy nghĩ nông cạn, đối mặt với khó khăn, họ thường chọn cách giải quyết nông nổi, dẫn đến những hậu quả đáng buồn.

Tôi có người bạn đã từng trải qua cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Hơn 10 năm chung sống, gia đình bạn chẳng khác gì địa ngục. Chồng cờ bạc, nghiện ngập, của cải trong nhà cứ dần đội nón ra đi. Chán nản đến mức, sau nhiều năm khuyên can không được, bạn đã chọn giải pháp ly hôn. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, bạn trở nên trầm lặng, sống khép mình, lao vào làm việc để trả những món nợ do chồng cũ để lại. Bạn cũng không còn niềm tin vào những người đàn ông đến với mình.

Nhiều năm trôi qua, người thân và bạn bè động viên, khuyên nhủ, bạn dần vực lại tinh thần. Bạn cởi mở hơn với mọi người xung quanh, rồi tham gia những cuộc gặp mặt bạn bè, nụ cười dần trở lại. Gần đây, bạn đã tìm được hạnh phúc mới. Tất cả những người thân quen đều mừng cho bạn. Và quan trọng hơn, mừng vì bạn đã vượt qua được nghịch cảnh, vượt qua những khó khăn của cuộc đời mình.

Người bạn đó chỉ là một trường hợp trong rất nhiều những người thân quen mà tôi biết. Bên cạnh tôi, rất nhiều người đã trải qua những biến cố lớn, nhưng rồi nhờ biết mạnh mẽ, vững vàng khi sóng gió ập đến, họ đã lại bình thản sống.

Có người nói với tôi rằng, buồn cũng phải sống, đau khổ cũng phải sống, thất bại càng cần phải sống, vì cuộc sống này quý giá lắm. Vậy nên, đừng lãng phí cuộc đời mình, đừng để thời gian trôi qua trong sự buồn phiền, tuyệt vọng, đau khổ. Những cảm xúc tiêu cực ấy dễ nhấn chìm chúng ta. Khi xảy ra bất cứ chuyện gì, hãy tìm người tin cậy để chia sẻ, có thể họ sẽ cho ta lời khuyên hữu ích. Không nói được với ai thì hãy để đầu óc thư giãn, tạm gác công việc lại, đi du lịch, xem phim, nghe nhạc, đọc sách, mua sắm, tập thể thao, ngồi thiền… thậm chí có thể hít một hơi thật sâu rồi hét to lên giữa một không gian rộng lớn nào đó. Nếu thấy những dấu hiệu trầm cảm sau một biến cố nào đấy, hãy tìm đến bác sĩ tâm lý để được tư vấn kịp thời.

Ai đó đã ví cuộc sống rất giống với việc chúng ta đi xe đạp. Chỉ có cách đạp xe tiến về phía trước, chúng ta mới giữ được thăng bằng. Đạp nhanh cũng được, chậm cũng được, nhưng phải luôn vận động để giữ cho mình khỏi ngã. Cuộc sống đôi khi nghiệt ngã, nhưng thời gian sẽ bổ khuyết cho chúng ta rất nhiều thứ. Việc chúng ta có mặt trên đời này có lẽ đã là một món quà, vì vậy, đừng để những khó khăn nhấn chìm mình. Đôi khi, cần biết trân trọng cả những sóng gió đã xảy đến trong cuộc đời, bởi nếu sống mà không có khó khăn, không có nghịch cảnh, làm sao chúng ta biết mình có thể chịu đựng, có thể làm được những gì.