Thi tốt nghiệp THPT: Hoàn tất chuẩn bị, sẵn sàng trước giờ G

Ngày mai, hàng triệu thí sinh trên cả nước sẽ bắt đầu Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 với việc đến các điểm thi để nhận phòng thi, hoàn tất thủ tục dự thi. Thông tin từ các địa phương cho thấy, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được hoàn tất, sẵn sàng cho kỳ thi quan trọng nhất sau 12 năm miệt mài đèn sách của các sỹ tử.

Kỹ càng từng khâu

Năm nay, tỉnh Đồng Nai có trên 33.000 thí sinh đăng ký dự thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông tại 59 điểm thi. Tỉnh đã bố trí thêm 11 điểm thi dự phòng, huy động gần 6.000 người tham gia phục vụ kỳ thi trong đó riêng ban coi thi là 5.200 người.

Để chuẩn bị cho kỳ thi, Ban Chỉ đạo thị tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu và tổ chức cho cán bộ, giáo viên và học sinh học tập quy chế thi, tập huấn cho cán bộ coi thi và chấm thi. Theo lãnh đạo địa phương, mọi công tác chuẩn bị đã được triển khai chu đáo.

Tương tự, tại tỉnh Bình Dương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phong cho hay Bình Dương đã sẵn sàng cho kỳ thi. Tỉnh đã tổ chức tập huấn cho tất cả các lực lượng tham gia thi, qua đó giúp từng người nắm vững quy chế, thống nhất các giải pháp và nghiệp vụ để triển khai tổ chức kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Kế hoạch và các phương án tổ chức thanh tra, kiểm tra đã được Bình Dương xây dựng và triển khai ở tất cả các công đoạn, từ ôn tập đến cơ sở vật chất chuẩn bị cho kỳ thi, công tác in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi, xét công nhận tốt nghiệp cho thí sinh.

Cũng theo ông Phong, để đảm bảo an toàn, bảo mật cho kỳ thi, Công an tỉnh Bình Dương đã huy động tối đa lực lượng làm nhiệm vụ tại các địa điểm in sao đề thi, vận chuyển đề thi, bài thi, nơi quản lý bài thi, các điểm coi thi, chấm thi. Lực lượng công an tỉnh cũng chủ động phối hợp phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý các tiêu cực trong quá trình tổ chức thi như trực chốt ở các điểm thi để đảm bảo an ninh, trật tự, hỗ trợ các điểm thi xác định các thiết bị ghi âm, ghi hình được phép mang vào phòng thi theo Quy chế thi.

“Lực lượng công an xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ chính trị, không để xảy ra bất cứ vấn đề gì về an ninh, trật tự trong kỳ thi. Công an tỉnh và công an các huyện, thị xã đã sẵn sàng cho Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023,” đại diện công an tỉnh Bình Dương khẳng định.

Phòng ngừa tối đa rủi ro

Cùng với việc chuẩn bị nhân lực, vật lực sẵn sàng cho kỳ thi, việc lên các phương án dự phòng để sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất thường, phòng ngừa tối đa rủi ro cũng là vấn đề được các địa phương đặc biệt quan tâm.

Là tỉnh miền núi phía Bắc, địa hình phức tạp, thường xuyên xảy ra lũ quét trong khi thí sinh lại ở xa điểm thi nên phương án đối phó thiên tai luôn được Ban chỉ đạo thi tỉnh Bắc Kạn chú trọng. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Ngọc Sơn cho hay năm nay địa phương này có gần 3.000 thí sinh đăng ký dự thi nhưng số nhân sự được huy động tham gia và các khâu tổ chức kỳ thi lên tới gần 1.500 người, trung bình cứ hai sỹ tử có một người phục vụ thi.

Bên cạnh đảm bảo an ninh thi cử, y tế, phòng chống cháy nổ như các địa phương khác, các điểm thi ở Bắc Kạn còn phải có phương án phòng, chống thiên tai, lũ quét, sạt lở đất để thí sinh đi dự thi an toàn. Ông Sơn cho hay Bắc Kạn có 88% dân số là người dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, di chuyển đi lại nhiều khó khăn. Do vậy, để hỗ trợ tối đa quyền lợi cho các thí sinh, ban chỉ đạo thi cấp tỉnh đã giao cho tỉnh đoàn thành lập các đội thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi, hỗ trợ, bố trí nơi ăn chốn ở cho các thí sinh, người nhà thí sinh ở xa, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh trong những ngày tổ chức kỳ thi.

Tương tự, tại Thái Nguyên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Văn Hưng cho biết các thí sinh xa điểm thi sẽ được bố trí chỗ nghỉ tại nhà công vụ hoặc nhà dân xung quanh điểm thi. Ngoài ra, các thí sinh còn được hỗ trợ ăn trưa, đưa đón nếu ở địa bàn khó khăn, có thể bị ảnh hưởng bởi mưa lũ trên đường đi khi tham gia dự thi, nhằm đảm bảo quyền lợi tối đa cho các thí sinh.

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023, qua kiểm tra trực tiếp của bộ và báo cáo của 63 tỉnh/thành phố cho thấy các địa phương đã chủ động, khẩn trương, chu đáo, toàn diện trong công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho kỳ thi.

Chiều mai, 27/6, thí sinh sẽ đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi. Sáng 28/6, các em sẽ bắt đầu làm bài thi môn đầu tiên, môn Ngữ văn, theo hình thức thi tự luận, trong thời gian 120 phút. Đây cũng là bài thi tự luận duy nhất của kỳ thi này.