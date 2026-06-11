Thả 15 cá thể quý, hiếm về rừng tự nhiên ở Kon Ka Kinh

(GLO)- Ngày 11-6, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật-Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh phối hợp với Kiểm lâm khu vực Mang Yang, Công an xã Ayun thả thành công 15 cá thể động vật rừng về môi trường tự nhiên tại Tiểu khu 432, thuộc lâm phần do đơn vị quản lý.

Các cá thể được tái thả thuộc nhiều loài động vật nằm trong danh mục nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB và IIB như: công xanh, mèo rừng, khỉ đuôi lợn, khỉ mặt đỏ, trăn đất, trăn gấm, kỳ đà hoa, kỳ đà vân, rùa núi vàng, rùa núi viền và cú rừng.

Các lực lượng phối hợp thả động vật vào rừng. Ảnh: Trần Văn Thu

Toàn bộ số động vật trên được Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật tiếp nhận trong tháng 5-2026 thông qua việc người dân tự nguyện giao nộp và sự phối hợp của các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh. Khi tiếp nhận, nhiều cá thể trong tình trạng sức khỏe yếu, bị thương hoặc suy kiệt, một số cá thể mất bản năng sinh tồn trong tự nhiên.

Sau thời gian cứu hộ, chăm sóc, điều trị thú y, phục hồi sức khỏe và tập tính hoang dã, kết quả kiểm tra đầu tháng 6-2026 cho thấy cả 15 cá thể đều đạt tình trạng sức khỏe tốt, đủ điều kiện sinh sống độc lập trong môi trường tự nhiên.

Hoạt động tái thả đảm bảo đúng quy trình, quy định hiện hành. Ảnh: Trần Văn Thu

Hoạt động tái thả được thực hiện dưới sự giám sát của lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương nhằm bảo đảm đúng quy trình, quy định pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã.

Việc đưa các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm trở lại môi trường tự nhiên góp phần phục hồi quần thể động vật hoang dã, duy trì cân bằng hệ sinh thái rừng, đồng thời khẳng định hiệu quả công tác cứu hộ, bảo tồn tại địa phương.

Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng, kêu gọi người dân chung tay bảo vệ đa dạng sinh học; không săn bắt, nuôi nhốt và buôn bán động vật hoang dã trái phép.