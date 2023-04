Tặng hơn 800 suất quà cho người khó khăn ở Gia Lai

*Sáng 18-4, Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Sê phối hợp với gia đình bà Cao Thị My (TP. Hồ Chí Minh) cùng UBND xã Chư Pơng tổ chức chương trình tặng quà cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và học sinh khó khăn tại địa phương.

Theo đó, đoàn đã trao tặng 50 suất quà (trị giá 200.000 đồng/suất) cho 50 hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn trên địa bàn xã Chư Pơng, mỗi suất quà bao gồm: 100 ngàn đồng tiền mặt, 1 thùng mì tôm và nước mắm; đồng thời tặng 100 suất quà (trị giá 150.000 đồng/suất) cho học sinh nghèo, khó khăn Trường Tiểu học và THCS Huỳnh Thúc Kháng, xã Chư Pơng, quà tặng gồm: 50 ngàn đồng tiền mặt, 10 quyển vở, sữa và bánh kẹo. Toàn bộ số quà trên do gia đình bà Cao Thị My tài trợ.

*Ngày 17-4, Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Păh phối hợp với Ban từ thiện xã hội Hệ phái Khất sĩ-trực thuộc Giáo Hội Phật giáo TP. Hồ Chí Minh cùng chính quyền địa phương tổ chức trao tặng 650 suất quà (trị giá 750.000 đồng/suất) cho 650 hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn trên địa bàn: trong đó xã Hà Tây 300 hộ, xã Đak Tơ Ver 200 hộ và thị trấn Phú Hòa 150 hộ. Tổng trị giá quà tặng là 487,5 triệu đồng do Ban từ thiện xã hội Hệ phái Khất sĩ vận động các Mạnh Thường Quân tại TP. Hồ Chí Minh tài trợ.

Cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ huyện Mang Yang phối hợp với Nhà thờ An Phú cùng Nhóm thiện nguyện (thành phố Pleiku) và Chính quyền địa phương tổ chức tặng 159 suất quà trị giá từ 200.000-350.000 đồng/suất) cho 159 hộ bệnh nhân phong, người khuyết tật, người nghèo và trẻ em khuyết tật, mồ côi của 3 xã: trong đó xã Đak Trôi 42 hộ, xã Kon Chiêng 82 hộ và xã Đak Ta Ley 35 hộ.

*Trước đó (ngày 16-4), Hội Chữ thập đỏ huyện Đak Pơ phối hợp với Câu lạc bộ Tấm lòng vàng An Khê (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) phối hợp với Chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Ngày làm việc tốt”, tặng 21 suất quà định kỳ tháng 4 (trị giá 400.000 đồng/suất) cho các đối tượng như: trẻ mồ côi, người khuyết tật, người già neo đơn, bệnh tật, tai biến… có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã An Thành, Yang Bắc và Phú An (huyện Đak Pơ).

Toàn bộ số quà trên do Câu lạc bộ Tấm lòng vàng An Khê vận động, tài trợ.