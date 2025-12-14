Tai nạn nghiêm trọng ở Chư Păh, 3 người tử vong

(GLO)- Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với lực lượng chức năng xác minh làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 3 người tử vong tại xã Chư Păh.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 0 giờ 55 phút ngày 14-12 trên đường Lý Thường Kiệt thuộc địa phận làng Krái, xã Chư Păh.

Xe máy của anh S. điều khiển tông vào đuôi xe tải. Ảnh: Tiến Đạt

Lúc này, anh R.C.S. (SN 1997, trú tại làng Krái) điều khiển xe máy BKS 81X1-110.xx lưu thông trên đường Lý Thường Kiệt theo hướng ra đường Hùng Vương đã tông vào ô tô BKS 83C-085.xx của chị N.T.N. (SN 1982, trú tại thôn 1, xã Chư Păh) đang đậu ở phía trước cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến 3 người ngồi trên xe máy bị thương nặng phải đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế xã Chư Păh và Bệnh viện Quân y 15. Tuy nhiên, vì vết thương quá nặng, cả 3 đã tử vong.

Khu vực xảy ra tai nạn là đoạn đường thẳng không có đèn chiếu sáng. Ảnh: Tiến Đạt

Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 2 (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh) cùng Công an xã Chư Păh đã cử lực lượng bảo vệ hiện trường. Đồng thời, phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Phòng Kỹ thuật Hình sự thu thập thông tin, xác minh làm rõ vụ tai nạn.