Quốc hội 'chưa phê chuẩn, hay miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Công an' tại Kỳ họp thứ 7

Tin liên quan Giới thiệu ông Tô Lâm để bầu làm Chủ tịch nước, ông Trần Thanh Mẫn bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội "chưa có nội dung phê chuẩn, hay miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Công an”.

Sáng 19/5, Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo thông tin về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Thông tin tại họp báo, một trong những nội dung quan trọng tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Trao đổi về nội dung này, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết: Điều 4, Hiến pháp hiến định, Đảng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Một trong những phương thức đó là Đảng cử, hoặc giới thiệu cán bộ để bầu, ứng cử hoặc quyết định bổ nhiệm vào các vị trí của các cơ quan Nhà nước và các đoàn thể chính trị xã hội.

Hội nghị Trung ương 9 vừa qua đã kết thúc và thành công rất tốt đẹp, theo ông Cường, Kỳ họp này, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội.

Dự kiến, cuối giờ sáng ngày 20/5, Quốc hội sẽ tiến hành công tác nhân sự và đến sáng 22/5 sẽ hoàn thành.

Quốc hội sẽ tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội trước rồi đến bầu Chủ tịch nước theo quy định.

Cũng theo ông Cường, hiện vẫn chưa có nội dung giới thiệu Bộ trưởng Bộ Công an. Vì thế Quốc hội chưa có phê chuẩn, hay miễn nhiệm đối với chức danh này.

“Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vừa qua, như ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ TN&MT được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng, nhưng vẫn tiếp tục làm Bộ trưởng Bộ TN&MT một thời gian. Việc này cơ quan có thẩm quyền chưa giới thiệu nhân sự mới, nên trong chương trình chính thức, Kỳ họp thứ 7, chưa có nội dung phê chuẩn, hay miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Công an”, ông Cường thông tin.

Trước đó, ngày 18/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc cùng các lãnh đạo chủ chốt ngay sau khi bế mạc Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII.

Đây là cuộc họp lãnh đạo chủ chốt đầu tiên sau khi Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII đã thông qua một số nội dung quan trọng và giới thiệu nhân sự để Quốc hội khóa XV bầu các chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội.

Tổng Bí thư chúc mừng việc Trung ương thống nhất rất cao giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch nước và ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội để Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội.

Lãnh đạo Bộ Công an hiện nay gồm Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương và là Bộ trưởng Bộ Công an.

Cùng với đó là 6 thứ trưởng (trong đó có 4 Ủy viên Trung ương) gồm: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ (Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương), Thượng tướng Lương Tam Quang, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Trung tướng Lê Văn Tuyến, Trung tướng Nguyễn Văn Long.