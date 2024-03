Phát động dọn vệ sinh môi trường đường chạy giải Việt dã Kpă Klơng

(GLO)-Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) tại cơ sở, lực lượng Công an xã đã chủ động phối hợp với gia đình, đoàn thể và người uy tín ở các thôn, làng để tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương các giải pháp bảo đảm TTATGT.

59.000 căn nhà trên địa bàn TP.HCM đủ điều kiện nhưng chưa được cấp sổ hồng, do dự án vướng mắc về thuế, pháp lý. Hiện Sở TN-MT TP.HCM đang gấp rút tìm cách gỡ vướng cho số căn hộ này.

(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông-Công an tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với Công an huyện Đak Pơ tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng-chống tác hại của rượu bia cho người dân địa phương.