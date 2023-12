Thương nhớ pơ lang

(GLO)- Nhờ triển khai các dự án phát triển sản xuất và đa dạng mô hình sinh kế nên công tác giảm nghèo của phường An Bình (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) đạt được những kết quả khả quan.

Thị trường bất động sản năm 2024 được dự báo có dấu hiệu hồi phục nhưng vẫn chưa hết khó khăn. Các dự án vẫn nằm đợi “cơ chế” do Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản được thông qua nhưng đến năm 2025 mới có hiệu lực.

(GLO)- Gia Lai là 1 trong 3 tỉnh, thành phố được chọn triển khai Dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói” do Quỹ Phòng-chống thương vong châu Á (AIP) cùng một số đối tác thực hiện.

Báo cáo của Bộ Xây dựng mới đây cho thấy, thị trường bất động sản 6 tháng cuối năm 2023 đã có những tín hiệu tích cực hơn so với nửa đầu năm 2023. Trong đó, bất động sản công nghiệp là điểm sáng trên thị trường.

Đường Vành đai TP.Tân An (Long An) là trục giao thông liên kết quan trọng giữa TP.Tân An và các huyện Châu Thành - Tân Trụ - Thủ Thừa, nối cao tốc TP.HCM - Trung Lương - QL62 - QL1…, mở ra không gian phát triển mới cho địa phương.