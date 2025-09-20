Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm Trưởng Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh Gia Lai

(GLO)- Ngày 18-9, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 1843/QĐ-UBND về thành lập Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh. Theo đó, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh Gia Lai.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (18-9-2025) và thay thế các Quyết định số 563/QĐ-UBND ngày 8-10-2008 của UBND tỉnh Gia Lai (cũ) và Quyết định số 2182/QĐ-UBND ngày 1-6- 2021 của UBND tỉnh Bình Định (cũ).

Quyết định cũng phân công các Phó Trưởng ban gồm: Ông Hà Văn Cát - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực; ông Lý Minh Thái - Phó Giám đốc Sở Y tế.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh đặt tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Ban Chỉ đạo có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch công tác. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng Ban Chỉ đạo quy định chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo và nhiệm vụ của từng thành viên. Trưởng Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của UBND tỉnh, Phó Trưởng ban được sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác để liên hệ công tác.

Việc thành lập Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh sẽ góp phần tổ chức hiệu quả các đợt HMTN trên địa bàn tỉnh và giúp phong trào HMTN ngày càng lan tỏa, thu hút đông đảo người dân tham gia. Ảnh: Như Nguyện

Quyết định cũng quy định rõ Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh có các nhiệm vụ: Xây dựng quy chế phối hợp và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Chỉ đạo vận động HMTN; lập kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính hàng năm báo cáo UBND tỉnh phê duyệt. Kinh phí sử dụng cho công tác vận động HMTN do ngân sách nhà nước bảo đảm phù hợp Luật Ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Cùng với đó, tiếp nhận nguồn kinh phí từ trung ương, địa phương, các nguồn kinh phí hợp pháp khác cho công tác tuyên truyền, vận động HMTN. Chỉ đạo triển khai công tác vận động HMTN để bảo đảm đủ máu cho nhu cầu điều trị, cứu chữa người bệnh. Tổ chức tập huấn cho cán bộ, hội viên, đoàn viên và tình nguyện viên tham gia công tác HMTN. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, thanh niên và hội viên, đoàn viên về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người.

Thành lập các Câu lạc bộ hoặc đội dự bị HMTN, các điểm hiến máu cố định trực trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, áp dụng công nghệ thông tin, phần mềm trong việc quản lý, điều phối các hoạt động HMTN trên địa bàn tỉnh đảm bảo thống nhất trong hệ thống toàn quốc. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với cá nhân, tổ chức có thành tích trong công tác vận động HMTN; tôn vinh những người HMTN.

Ngoài ra, Ban chỉ đạo kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch vận động, tiếp nhận máu và thực hiện chế độ, chính sách đối với người HMTN; tổng kết, đánh giá và báo cáo kết quả về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia vận động HMTN và UBND tỉnh theo quy định.