Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế: Khẩn trương xác định thiệt hại và sớm đền bù thỏa đáng cho người dân

Theo đó, sau khi kiểm tra thực địa, nghe ý kiến phát biểu của các sở, ngành, UBND huyện Chư Prông, UBND xã Ia Ga và chủ đầu tư công trình Thủy điện Ia Glae 2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã có ý kiến chỉ đạo: Công trình Thủy điện Ia Glae 2 nằm trên địa bàn 2 xã Ia Ga và Ia Vê (huyện Chư Prông) là công trình nhỏ (công suất thiết kế 12MW, công trình thủy điện cấp III). Sự cố xảy ra vào rạng sáng 9-10, nguyên nhân bước đầu được xác định chủ yếu là do mưa lũ đặc biệt lớn trên địa bàn huyện Chư Prông trong đêm 8-10 đến rạng sáng 9-10. Sự cố trên đã gây ra một số thiệt hại gồm: một phần bê tông tường phục vụ thi công đập tràn tự do của Nhà máy Thủy điện Ia Glae 2 bị nước lũ đẩy trôi, làm một số diện tích cây trồng và thiết bị sản xuất nông nghiệp của người dân vùng hạ du bị thiệt hại; không có thiệt hại về người.

Để khẩn trương làm rõ nguyên nhân xảy ra sự cố, có biện pháp xử lý đảm bảo an toàn; kịp thời hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống và chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác đảm bảo an toàn hồ, đập, UBND tỉnh yêu cầu Sở Công thương khẩn trương kiểm tra, rà soát lại việc chấp hành các quy định pháp luật trong tổ chức thi công công trình Thủy điện Ia Glae 2. Trong đó, tập trung làm rõ năng lực của đơn vị thi công công trình; biện pháp tổ chức thi công, đặc biệt là việc tổ chức thi công trong thời điểm mùa mưa, lũ có đảm bảo đúng quy định của pháp luật về an toàn công trình không? Phát hiện, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo đúng quy định hiện hành; báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 20-10. Phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn UBND huyện Chư Prông và các đơn vị có liên quan trong việc giải quyết thiệt hại và tổ chức giám định nguyên nhân sự cố công trình theo đúng quy định hiện hành. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, quản lý chất lượng công trình và an toàn trong thi công xây dựng các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Chư Prông chỉ đạo UBND xã Ia Ga khẩn trương tổ chức rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác thiệt hại do sự cố công trình gây ra; phối hợp với chủ đầu tư, nhà thầu thi công giải quyết, đền bù thiệt hại cho người dân. Trong đó, lưu ý phải phân định cụ thể các thiệt hại do thiên tai và thiệt hại do sự cố công trình gây ra; không để xảy ra các trường hợp trục lợi; đảm bảo đầy đủ quyền lợi chính đáng cho người dân, tránh phát sinh khiếu kiện. Đồng thời, thành lập ngay tổ, hội đồng đánh giá sự cố công trình Thủy điện Ia Glae 2; phối hợp chặt chẽ với Sở Công thương, Sở Xây dựng trong giải quyết và tổ chức giám định nguyên nhân sự cố để sớm có kết luận cụ thể; quan tâm hỗ trợ để chủ đầu tư tiếp tục triển khai xây dựng đảm bảo chất lượng, tiến độ đã được phê duyệt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công trình Thủy điện Ia Glae 2 phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc giám định nguyên nhân và khắc phục hậu quả do sự cố công trình gây ra, nhất là việc xác định thiệt hại và sớm đền bù thỏa đáng cho người dân; tổ chức thi công theo tiến độ đã được phê duyệt và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng-chống thiên tai, đảm bảo an toàn công trình.