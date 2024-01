Theo đó, mục tiêu phát triển các vùng sản xuất rau an toàn, tập trung trên địa bàn tỉnh theo hình thức liên kết chuỗi giá trị bền vững, bảo đảm truy xuất nguồn gốc, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ nhằm đảm bảo cho người dân Gia Lai và người tiêu dùng trong nước được sử dụng rau xanh an toàn và hướng đến phát triển, xuất khẩu bền vững; góp phần đảm bảo an ninh lương thực, an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Phấn đấu đến năm 2030, phát triển, mở rộng diện tích rau khoảng 30.000 ha. Xây dựng vùng nguyên liệu rau an toàn, tập trung, đảm bảo truy xuất nguồn gốc khoảng 9.000-10.000 ha. Hình thành các vùng sản xuất rau xanh an toàn hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao, thực hành sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, Organic với diện tích đất canh tác khoảng 700 ha. Sản lượng rau Gia Lai đạt khoảng 1,3-1,4 triệu tấn (sản lượng rau phục vụ chế biến khoảng 55.000-60.000 tấn). Trên 95% số mẫu rau được thanh tra, kiểm tra đạt tiêu chuẩn an toàn. Tỷ lệ diện tích rau an toàn, tập trung, đảm bảo truy xuất nguồn gốc khoảng 30-33% tổng diện tích rau của tỉnh. Giá trị kim ngạch xuất khẩu rau đạt khoảng 55-60 triệu USD.