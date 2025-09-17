Phát hiện nguyên liệu bốc mùi hôi thối tại cơ sở sản xuất lạp xưởng ở phường Quy Nhơn

Đoàn kiểm tra ghi nhận bên trong cơ sở có đầy đủ dây chuyền máy móc, kho lạnh phục vụ việc sản xuất và đóng gói lạp xưởng.
Tuy nhiên, tại tầng 4 và 5 của căn nhà số 840, đoàn kiểm tra phát hiện gần 100 thùng nhựa loại 200 lít chứa da heo, mỡ heo trong tình trạng bốc mùi hôi thối. Ngoài ra, trong kho chứa phụ gia dùng để chế biến thực phẩm có sản phẩm đã quá hạn sử dụng.
Đoàn kiểm tra đã yêu cầu chủ cơ sở xuất trình giấy tờ, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu, điều kiện sản xuất cũng như tính hợp pháp của số phụ gia thực phẩm.
Cơ quan chức năng đang phân loại, kiểm đếm toàn bộ nguyên liệu, phụ gia và thành phẩm tại cơ sở để làm rõ các vi phạm, xử lý theo quy định của pháp luật.