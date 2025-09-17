Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Phát hiện nguyên liệu bốc mùi hôi thối tại cơ sở sản xuất lạp xưởng ở phường Quy Nhơn

HẢI YẾN
(GLO)- Ngày 17-9, Đội Quản lý thị trường số 3 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất lạp xưởng Gia Quý (nằm ở 4 căn nhà thông nhau số 838-844 đường Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn). 

Đoàn kiểm tra ghi nhận bên trong cơ sở có đầy đủ dây chuyền máy móc, kho lạnh phục vụ việc sản xuất và đóng gói lạp xưởng.

co-so-lap-xuong-vi-pham.jpg
Cơ sở có hàng trăm thùng nhựa chứa da heo và mỡ bốc mùi hôi thối. Ảnh: Hải Yến

Tuy nhiên, tại tầng 4 và 5 của căn nhà số 840, đoàn kiểm tra phát hiện gần 100 thùng nhựa loại 200 lít chứa da heo, mỡ heo trong tình trạng bốc mùi hôi thối. Ngoài ra, trong kho chứa phụ gia dùng để chế biến thực phẩm có sản phẩm đã quá hạn sử dụng.

3.jpg
Kiểm tra tại khu vực chế biến của cơ sở Gia Quý. Ảnh: Hải Yến

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu chủ cơ sở xuất trình giấy tờ, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu, điều kiện sản xuất cũng như tính hợp pháp của số phụ gia thực phẩm.

Cơ quan chức năng đang phân loại, kiểm đếm toàn bộ nguyên liệu, phụ gia và thành phẩm tại cơ sở để làm rõ các vi phạm, xử lý theo quy định của pháp luật.

