Ký kết bảo đảm an toàn, an ninh lĩnh vực Bưu chính

(GLO)- Sáng 16-8, Công an tỉnh Gia Lai và Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị đánh giá công tác bảo đảm an toàn, an ninh lĩnh vực Bưu chính từ năm 2022 đến nay và ký kết kế hoạch phối hợp giữa 2 đơn vị và các doanh nghiệp bưu chính trên địa bàn .

Đại tá Dương Văn Long-Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng Phó Giám đốc Sở thông tin và Truyền thông Lê Thị Thu Hương đồng chủ trì hội nghị.

Từ năm 2022 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện một số doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính có dấu hiệu vi phạm pháp luật về công tác bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động bưu chính. Ngoài ra, qua công tác nắm tình hình và phối hợp trao đổi thông tin giữa các đơn vị liên quan đã phát hiện nhiều trường hợp lợi dụng hoạt động của các doanh nghiệp bưu chính để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như: Mua bán ma túy, văn bằng, chứng chỉ giả, mua bán linh kiện súng tự chế, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, tài liệu tuyên truyền trái phép…

Nhằm ngăn chặn tình trạng trên, Công an tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị tập huấn đảm bảo an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính cho các doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện của 12 đơn vị cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh, với gần 70 người tham gia. Qua đó, giúp các đơn vị nắm vững những văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực bưu chính; nhận biết tình trạng lợi dụng dịch vụ bưu chính để mua bán, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, hàng lậu, hàng cấm... Cũng tại hội nghị này, đại diện các doanh nghiệp đã ký bản cam kết “nói không với việc chấp nhận, vận chuyển và phát hàng lậu, hàng cấm qua đường bưu chính”. Ngoài ra, Công an tỉnh cũng đã tham mưu, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Bưu điện tỉnh thực hiện công tác quản lý, vận hành mạng bưu chính nội bộ phục vụ cơ quan Đảng, chính quyền đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối các tài liệu mật, thuộc phạm vi bí mật Nhà nước.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận làm rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và đề ra phương hướng, giải pháp, ký kết kế hoạch phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới.