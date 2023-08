Hé lộ vụ án thẩm phán ra giá đưa 500 triệu đồng sẽ cho thắng kiện

Ngày 12.8, lực lượng công an đã lấy lời khai những người liên quan, trích xuất camera an ninh để điều tra xác minh đối tượng cướp tiệm vàng ở TP Biên Hoà do người dân tại Khu phố 5, phường Long Bình, TP Biên Hòa khống chế, bắt giữ và giao nộp cho công an.