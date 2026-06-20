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Thời sự

Gia Lai: Xử lý nghiêm xe công vụ vi phạm giao thông

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(GLO)- Trước tình trạng nhiều phương tiện công vụ vi phạm Luật Giao thông đường bộ bị hệ thống camera giám sát ghi nhận, Công an tỉnh Gia Lai vừa ban hành văn bản khẩn gửi các cơ quan, ban, ngành, đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn nhằm chấn chỉnh và phối hợp xử lý các trường hợp vi phạm.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai, chỉ trong hai ngày 15 và 16-6-2026, ngay sau khi hệ thống camera giám sát giao thông trên địa bàn các phường thuộc TP. Quy Nhơn (cũ) được kích hoạt trở lại, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT). Trong đó, có 451 trường hợp là xe ô tô công vụ mang biển số nền xanh, nền đỏ có dấu hiệu vi phạm.

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CBCS Phòng CSGT kiểm tra, đối chiếu thông tin phương tiện vi phạm từ hệ thống camera giám sát để xử lý.

Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm chạy quá tốc độ quy định, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông (vượt đèn đỏ). Đáng chú ý, một số phương tiện có dấu hiệu vi phạm nhiều lần, đồng thời lắp đặt, sử dụng còi và đèn ưu tiên không đúng đối tượng, không thuộc trường hợp được phép theo quy định.

Phòng CSGT nhận định, nguyên nhân của tình trạng trên xuất phát từ ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận lái xe tại các cơ quan, đơn vị chưa nghiêm; công tác quản lý, giáo dục và giám sát của một số cơ quan chủ quản còn hạn chế. Thực trạng này không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của các cơ quan nhà nước mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về việc trích xuất, xử lý triệt để dữ liệu phạt nguội và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Công an tỉnh Gia Lai khẳng định sẽ xử lý nghiêm các phương tiện công vụ vi phạm, không có ngoại lệ, nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang khi tham gia giao thông.

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CBCS phòng CSGT hướng dẫn các trường hợp vi phạm phạt nguội xử lý theo quy định.

Thời gian tới, Phòng CSGT sẽ gửi danh sách các phương tiện có dấu hiệu vi phạm đến cơ quan, đơn vị quản lý để phối hợp xử lý; đồng thời yêu cầu người điều khiển phương tiện đến cơ quan Công an làm việc theo quy định. Công an tỉnh cũng đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tăng cường quán triệt cán bộ, người lao động, đặc biệt là đội ngũ lái xe, chấp hành nghiêm pháp luật về giao thông; nghiêm cấm việc sử dụng còi, đèn ưu tiên sai mục đích, sai đối tượng.

Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, cho biết sẽ chỉ đạo lực lượng CSGT đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, khai thác hiệu quả hệ thống camera giám sát và các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT. Mọi trường hợp vi phạm, bất kể thuộc cơ quan, đơn vị nào, đều sẽ bị xử lý nghiêm minh với tinh thần “thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí.

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