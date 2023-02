Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành cáo trạng truy tố trước Tòa án nhân dân tỉnh để xét xử bị can Đỗ Thị Minh Huệ về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và bị can Trần Phú Quý (SN 1969, trú tại phường Yên Đổ, TP. Pleiku) về tội “Che giấu tội phạm”.

Theo cáo trạng, để có tiền trả nợ, đầu cơ đất và tiêu xài cá nhân, bị can Huệ đã đưa ra thông tin gian dối với nhiều người quen biết là đang cần tiền nhằm góp vốn với “sếp lớn” để kinh doanh vàng, USD, bất động sản và có khả năng xin đi học, chuyển công tác cho những ai có nhu cầu nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Với mối quan hệ quen biết từ trước, vào tháng 7-2018, bị can Huệ đến gặp bà Lê Thị Bình (trú tại TP. Pleiku) để hỏi vay tiền kinh doanh vàng, USD và hứa trả lãi suất cao. Để tạo lòng tin và chứng minh cho việc kinh doanh của mình, Huệ đã đưa ra các hình ảnh vàng, USD và chỉnh sửa số dư trong tài khoản của mình lên gấp nhiều lần cho bà Bình xem. Tin tưởng do có quen biết từ trước, từ tháng 7 đến tháng 10-2018, bà Bình đã nhiều lần cho Huệ vay với số tiền 2,8 tỷ đồng. Sau một thời gian, để củng cố lòng tin, Huệ đã trả 800 triệu tiền gốc và 379 triệu tiền lãi cho bà Bình, số tiền còn lại 2 tỷ đồng Huệ viết giấy vay lại với thời hạn 30 ngày.

Nhằm tiếp tục lừa bà Bình, bị can Huệ gợi ý bà góp vốn để cùng kinh doanh vàng và USD với số tiền góp là 3 tỷ đồng. Tin tưởng Huệ, ngày 26-10-2018, bà Bình vay mượn và đưa thêm cho đối tượng 1 tỷ đồng để đủ số tiền chung vốn (gồm 2 tỷ nợ cũ và 1 tỷ mới góp). Với thủ đoạn trên, từ ngày 8 đến 23-11-2018, Huệ tiếp tục nhiều lần vay thêm của bà Bình số tiền 1,65 tỷ đồng…

Sau nhiều lần vay-trả, đến thời điểm bị tố cáo (tháng 7-2020), cơ quan chức năng xác định Huệ chiếm đoạt của bà Bình số tiền 4,071 tỷ đồng.

Ngoài việc lừa góp vốn kinh doanh, trong thời gian này, khi biết bà Bình đang có nhu cầu xin chuyển công tác cho cháu bà là giáo viên tại huyện Ia Grai về TP. Pleiku, Huệ đã “nổ” có nhiều mối quan hệ quen biết và ra giá 150 triệu đồng để xin chuyển công tác. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền Huệ không xin được chuyển công tác như đã hứa nên bà Bình đã làm đơn tố cáo hành vi của Huệ. Như vậy, tổng số tiền mà bị can Huệ đã lừa đảo chiếm đoạt của bà Bình là 4,221 tỷ đồng.

Nạn nhân tiếp theo của Huệ là bà Nguyễn Kim Ngọc (trú tại TP. Pleiku), do có mối quan hệ từ trước, tháng 11-2019, Huệ đã đưa ra những thông tin và giấy tờ mua bán đất gian dối để hai lần hỏi vay của bà Ngọc số tiền 1,3 tỷ đồng. Quá thời hạn trả nợ nhưng Huệ bày ra đủ lý do để trì hoãn và chỉ trả 600 triệu đồng, số tiền còn lại là 700 triệu đồng Huệ không trả nên ngày 18-5-2021, bà Ngọc đã có đơn tố cáo hành vi lừa đảo của đối tượng.

Tương tự, với hình thức góp vốn đầu tư bất động sản, trong tháng 10-2020, bị can Huệ đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt của bà Trần Thị Hiền (trú tại huyện Ia Grai) và ông Đoàn Trọng Dũng (trú tại huyện Đak Đoa) tổng số 500 triệu đồng.

Cũng liên quan đến hành vi lừa đảo của bị can, vào tháng 12-2020, Huệ đã “nổ” với ông Phan Văn Nhân và Trương Quang Tiến là có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo nên có thể xin cho con trai của hai ông đi học Trường Thiếu sinh quân tại Đak Lak, sau khi ra trường đảm bảo có việc làm. Tin tưởng lời Huệ, hai ông đã đưa 200 triệu đồng (100 triệu đồng/người) để nhờ lo việc. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, bị can Huệ không xin được việc đi học như đã hứa mà chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân nên hai ông đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của bị can.

Như vậy, tổng số tiền bị can Đỗ Thị Minh Huệ đã lừa đảo chiếm đoạt của các nạn nhân là 5,621 tỷ đồng.

Về phía bị can Trần Phú Quý, dù đã ly hôn với bị can Huệ từ năm 2017, tuy nhiên, những hành vi của Huệ, ông Quý đều biết nhưng không tố cáo đến cơ quan chức năng. Cũng trong thời gian trên, một số lần bị can Huệ vay mượn tiền đã được chuyển vào tài khoản cá nhân của ông Quý. Không những vậy, để che giấu cho hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Huệ, vào tháng 4-2020, bị can Quý và Huệ đã bàn bạc thống nhất thuê một nhóm 3 đối tượng ngoài xã hội để dàn dựng cảnh bà Bình thuê nhóm trên đến nhà Huệ dùng hung khí (súng) để uy hiếp và đập phá tài sản của Huệ để đòi nợ cho bà Bình. Sau đó, Huệ sử dụng những hình ảnh do camera an ninh của gia đình ghi lại gửi đến cơ quan của vợ chồng bà Bình nhằm uy hiếp bà Bình rút đơn tố cáo. Tuy nhiên, sau khi điều tra, cơ quan chức năng xác định màn kịch này do bị can Huệ và Quý tạo dựng ra.

Sau khi điều tra làm rõ vụ việc, ngày 27-4-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thị Minh Huệ về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và bắt tạm giam vào ngày 7-5-2021; tiếp đó, ngày 14-12-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Phú Quý về tội “Che giấu tội phạm” và hiện đang áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Đến ngày 15-2-2023, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành cáo trạng truy tố trước Tòa án nhân dân tỉnh để xét xử 2 bị can về các tội danh trên.