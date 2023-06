“Ghi chép về Tây Nguyên”: Cánh cửa nối liền với quá khứ

(GLO)- Tôi vừa đọc một tập sách cũ viết về chính nơi mình đang sống. Đó là cuốn “Ghi chép về Tây Nguyên” của nhà văn Nguyễn Văn Bổng, được Nhà xuất bản Tác phẩm mới in năm 1978 với số lượng hơn 13 ngàn bản, giá bìa là 1 đồng.

Cuốn sách gồm 4 phần trải ra trong 150 trang khổ nhỏ (12 x 16 cm): Ghi chép về Tây Nguyên, Huyện lỵ mới, Trường ca A-Dun A-Pa, Trăng hồ Lắc và Quê voi. 3 miền đất được phác họa nhanh trong cuốn sách nhỏ này là các tỉnh Tây Nguyên hiện nay: Gia Lai, Kon Tum và Đak Lak.

Gia Lai mở đầu tập sách với bài “Ghi chép về Tây Nguyên” rồi tiếp nối bằng “Trường ca A-Dun A-Pa”. Trong khi đó, qua ngòi bút tác giả, Kon Tum được giới thiệu qua “Huyện lỵ mới” viết về Đak Tô-Tân Cảnh một thời máu lửa, còn tỉnh Đak Lak khép lại cuốn sách với 2 bài “Trăng hồ Lắc” thơ mộng và “Quê voi” viết về Buôn Đôn.

Về Gia Lai, bài “Ghi chép về Tây Nguyên” dài khoảng 40 trang, gồm các đề mục phụ “Đường lên Plây Cu”, “Nơi lính chơi và nơi lính chạy”, “Đường 14, đường máu, đường hoa” và “Những ngày đại hội Đảng”. Nội dung của 2 phần viết sau là sự nối dài câu chuyện từ Pleiku lên Kon Tum, khi 2 địa phương này là một tỉnh.

Theo tác giả, đầu năm 1977, ông từ Hà Nội vào Đà Nẵng, đến Quy Nhơn rồi vượt 2 đèo An Khê và Mang Yang để vào Pleiku. Pleiku là thị xã ông chưa từng đặt chân đến, dù năm 1953, nhà văn từng theo bộ đội Việt Minh tham gia một số trận chiến tại An Khê. Dọc đường, qua cửa xe, tác giả nhận ra một Tây Nguyên khác lạ cùng “đồng cỏ bao la, với nắng vàng tươi, gió mát rời rợi, núi mờ xa tận chân trời (…) tất cả chỉ gợi ra những cảm giác lơ thơ, thưa thớt giữa cái trống trải mênh mông đồng cỏ”. Không chỉ có thế, bên cạnh những đàn bò lẻ loi bên đường 19, còn có những “xóm nhà mới cất, giữa cánh đồng vỡ hoang, đất đỏ tươi”. Ngày nay, quang cảnh hai bên quốc lộ 19 đã khác đi rất nhiều, nhộn nhịp hơn rất nhiều so với những gì nhà văn được phác họa.

Tại Pleiku, nhà văn Nguyễn Văn Bổng nhắc đến nhiều sắc lính và những địa danh một thời quen thuộc với người dân nơi này. Đó là Căn cứ Holloway, Sân bay Area, Quân đoàn II Việt Nam cộng hòa, Sân bay Cù Hanh, Đồi Đức Mẹ… Bên cạnh tin tức từ hãng UPI, tác giả bài viết cũng dẫn một đoạn khá dài từ tờ “Chính luận” số ra ngày 19-3-1975 tại Sài Gòn khi đó, cho thấy, từ 16-3, Pleiku đã thực sự hỗn loạn, nhiều kho súng đạn bị tiêu hủy, giấy bạc bị đốt, người dân hoang mang. Ở những mô tả tiếp sau, Nguyễn Văn Bổng dành cho cuộc “chạy loạn” trên đường số 7 mà nhiều người đã biết.

Tác giả của ghi chép này cũng không quên trích một số trang mà nhiều người đã viết trước ông về Pleiku, như nữ phóng viên người Pháp Michèle Ray với cuốn “Hai bờ địa ngục” hoặc Đại úy nhảy dù Phan Nhật Nam với sách “Dọc đường số 1”.

Chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ, đọc một tác phẩm tương đối cũ càng viết về chính nơi mình đang sống, bên cạnh nhiều tri thức thu nhận được, tôi cảm thấy vui vì những đổi thay tích cực của Pleiku và Gia Lai hôm nay. “Ghi chép về Tây Nguyên” không chỉ có nỗ lực vươn lên không ngừng của con người thời hậu chiến, không khí lao động khẩn trương trên vùng đất đỏ Tây Nguyên như một đại công trường, mà còn có những số phận, những cảnh đời cảm động. Cuốn sách nhỏ như một cánh cửa đưa ta về với quá khứ, để yêu thêm cuộc sống hôm nay.