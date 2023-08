Đảng cầm quyền giành 120/125 ghế Quốc hội Campuchia khóa mớim

(GLO)-Đợt mưa lớn nhất trong một thập niên do ảnh hưởng bởi cơn bão Doksuri đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 27 người mất tích, trở thành đợt mưa lũ tồi tệ nhất Bắc Kinh kể từ năm 2012, truyền thông Trung Quốc cho biết.

(GLO)-Từ 1/8, Trung Quốc sẽ ngừng xuất khẩu hai kim loại quan trọng để sản xuất chip – gali và germani – để trả đũa việc Mỹ, Hà Lan và Nhật Bản hạn chế xuất khẩu một số máy in chip tiên tiến. Các hạn chế của Hà Lan, được công bố trước mùa hè, sẽ được áp dụng từ ngày 1/9 tới.

(GLO)-Theo The New Voice of Ukraine ngày 31/7, tài khoản Telegram của kênh Mash (Nga) đã đăng một bức ảnh cho thấy quá trình lắp đặt một đoạn hàng rào gỗ nổi, giống như đường ống có gờ tại cầu Crimea.