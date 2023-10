Đảm đảm an ninh kinh tế, an ninh chính trị nội bộ trong tình hình mới

(GLO)- Chiều 27-10, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị chuyên đề bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

Tham dự hội nghị có Trưởng một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Trưởng, phó Trưởng Công an 17 huyện, thị xã, thành phố phụ trách công tác an ninh.

Hội nghị đã quán triệt các văn bản chỉ đạo mới của Bộ Công an; tập trung đánh giá tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, đặc biệt là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hoạt động của các dự án kinh tế trọng điểm. Đồng thời, thảo luận làm rõ những tồn tại, khuyết điểm, thiếu sót, sơ hở trong công tác nghiệp vụ và nhận diện phương thức, thủ đoạn mới của các hoạt động lợi dụng sản xuất, kinh doanh để “đầu tư chui”, “đầu tư núp bóng”; giải đáp khó khăn, vướng mắc của các đơn vị, địa phương.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng, Rah Lan Lâm-Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị, Công an địa phương nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp công tác nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, đấu tranh phòng-chống có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm trên lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, tư tưởng, nội bộ; thường xuyên làm tốt hơn nữa việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với lực lượng Công an triển khai, cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm chỉ đạo, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh chính trị nội bộ trong giai đoạn hiện nay.