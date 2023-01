Đak Đoa: Va chạm giữa ô tô với xe máy, 1 bị thương

Tin liên quan Chư Sê: Tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong

Theo đó, vào thời điểm trên xe tải BKS 77C-126.76 do bà Phạm Thị Hòa (SN 1972, trú tại thôn 3, thị trấn Đak Đoa) điều khiển lưu thông theo hướng từ TP. Pleiku đi thị xã An Khê. Khi đến địa điểm trên thì va chạm với xe máy BKS 81B1-991.02 do anh Phạm Đông Đông (SN 2000, trú tại thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa) điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại.

Vụ va chạm giao thông khiến anh Đông bị chấn thương sọ não, chấn thương bụng kín, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, 2 phương tiện bị hư hỏng.

Ngay sau vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng huyện Đak Đoa đã xuống hiện trường để điều tra làm rõ.