Đà Lạt: Khẩn trương xác minh xử lý vụ xe chở du khách bị ném mắm tôm

Lúc hơn 11 giờ, ngày 21/8, tại km 1510+100 đường Hồ Chí Minh đoạn qua khối 9, thị trấn Đăk Tô (huyện Đăk Tô), xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô khách biển kiểm soát 35F-00340 do Đinh Đức Hoàn (41 tuổi, ở Ninh Bình) điều khiển, trên xe chở theo 20 hành khách, chạy hướng Đăk Tô đi Ngọc Hồi, với xe mô tô biển kiểm soát 82H1-9475 do Phạm Đình Dũng (61 tuổi) trú tại khối 9, thị trấn Đăk Tô (huyện Đăk Tô) điều khiển sang đường.

Sáng 18/8, Công an Lâm Đồng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa có Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và có Lệnh bắt tạm giam 4 bị can để phục vụ công tác điều tra tội trộm cắp tài sản.