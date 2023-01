Cuộc thi viết “Gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến xuất sắc” toàn tỉnh lần thứ IV: Bệnh viện Quân y 15 vì sự hài lòng của người bệnh

Nỗ lực chăm sóc bệnh nhân

Bệnh viện Quân y 15 đứng chân trên địa bàn phường Yên Thế, TP. Pleiku (tiền thân là Bệnh xá 15). Từ năm 2013 đến nay, Bệnh viện được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang-thiết bị hiện đại đáp ứng nhu cầu KCB của người dân. Đầu năm 2023, Khoa Sản Nhi quy mô 100 giường bệnh được đưa vào hoạt động (nâng tổng số giường bệnh tại đơn vị lên 300 giường) đánh dấu bước phát triển mới của Bệnh viện Quân y 15. Số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị ngày càng tăng, lượt thu dung, điều trị năm sau luôn cao hơn năm trước. Năm 2022, Bệnh viện đã khám và điều trị cho 72.000 lượt bệnh nhân, vượt 136% kế hoạch.

Bà Nguyễn Thị Tình (thôn Hưng Bình Tân Hợp, xã Ia Yok, huyện Ia Grai) cho biết: Gia đình bà mua bảo hiểm y tế và chọn khám nơi KCB ban đầu tại Bệnh viện Quân y 15. “Nhiều lần đến KCB, sự tận tâm, nhiệt tình, chu đáo của các y-bác sĩ tại đây đã tạo thiện cảm đối với tôi. Các y-bác sĩ có chuyên môn, thăm khám cẩn thận, thuốc men đầy đủ nên tôi rất hài lòng”-bà Tình nói. Còn ông Nguyễn Thanh Hà (tổ 7, phường Yên Thế, TP. Pleiku) thì chia sẻ: “Tôi bị đau vai gáy, thoái hóa đốt sống cổ nên thường xuyên thăm khám tại Bệnh viện Quân y 15. Tác phong, thái độ phục vụ người bệnh của các nhân viên y tế rất chu đáo, thân thiện, đúng như lời Bác dạy “Lương y như từ mẫu”. Các y-bác sĩ hướng dẫn cụ thể, giúp người bệnh hiểu rõ bệnh tình nên tạo sự tin tưởng, thoải mái, hiệu quả chữa bệnh vì vậy cũng tốt hơn”.

Vì sự hài lòng của người bệnh

Xác định mục tiêu chữa bệnh cứu người, nhiều năm qua, đội ngũ nhân lực của Bệnh viện được tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ chuyên môn và thường xuyên được tập huấn về cung cách, thái độ ứng xử trong KCB. Hàng năm, Bệnh viện đều triển khai các đợt thăm dò ý kiến bệnh nhân về thái độ phục vụ của nhân viên y tế. Kết quả cho thấy, hầu hết người dân đều hài lòng, đánh giá cao, không có đơn thư khiếu nại về vấn đề này.

Theo điều dưỡng viên Lê Thị Thu Nhi (Khoa Y học cổ truyền phục hồi chức năng), đối với nhân viên y tế, ngoài chuyên môn còn phải kiên nhẫn, biết chịu đựng và yêu nghề. “Người bệnh đau ốm và người thân vào bệnh viện KCB thường khó chịu, có lúc gây hấn với nhân viên y tế. Những lúc như thế, mình phải thông cảm, chia sẻ và có thái độ ứng xử đúng mực. Sự việc có căng thẳng đến đâu nhưng nếu có thái độ ứng xử khéo léo, hài hòa thì việc lớn cũng hóa nhỏ, việc nhỏ thành không có và tránh những xung đột xảy ra”-điều dưỡng viên Nhi tâm sự.

Trung tá, bác sĩ Trịnh Quang Xuân-Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu-chia sẻ: Với tinh thần phục vụ, các y-bác sĩ quân y làm việc không kể ngày đêm, tham gia trực cấp cứu, điều trị bệnh kịp thời. Thời gian qua, tại Khoa Hồi sức cấp cứu chưa xảy ra trường hợp đáng tiếc nào liên quan thái độ ứng xử đối với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ y tế “sáng về y đức, sâu về y lý, giỏi về y thuật, vững về y nghiệp”, Bệnh viện Quân y 15 xác định, mỗi cán bộ, nhân viên cần phải nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của mình, sẵn sàng và quyết tâm cao nhất vì nhiệm vụ cao quý chữa bệnh, cứu người. Theo đó, Bệnh viện thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn về kỹ năng giao tiếp, kỹ năng chuyên môn; hàng năm tổ chức các cuộc thi nâng cao tay nghề điều dưỡng giúp đội ngũ nhân viên y tế củng cố kiến thức và nâng cao tay nghề, làm tốt công tác chuyên môn. Cùng với đó, thực hiện văn hóa công sở gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Trao đổi với P.V, Trung tá, bác sĩ CKII Phạm Xuân An-Giám đốc Bệnh viện-thông tin: Năm 2022, Bệnh viện phối hợp với Bệnh viện Quân y 175 và các cơ quan chức năng Binh đoàn 15 khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho 1.000 lượt người tại 3 xã thuộc huyện Chư Prông. Vừa qua, Bệnh viện phối hợp tổ chức chương trình “Rạng ngời đôi mắt Việt Nam” khám sàng lọc tư vấn các bệnh về mắt và tặng quà cho trên 220 lượt người, phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí cho 44 người của 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum.

Theo Giám đốc Bệnh viện Quân y 15, không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng KCB, đơn vị còn quan tâm công tác an sinh xã hội, làm tốt công tác dân vận, góp phần xây dựng tiềm lực, thế trận quốc phòng-an ninh vững chắc trên địa bàn. “Năm 2022, tập thể cán bộ, y-bác sĩ, người lao động đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao và là đơn vị an toàn tuyệt đối. Trong năm 2022, Bệnh viện được Binh đoàn 15 tặng cờ thi đua, 3 khoa được tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng”-bác sĩ An cho biết.