(GLO)- Chiều 9-3, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Công an nhân dân (CAND) thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy; 75 năm Ngày truyền thống xây dựng lực lượng CAND (11/3/1948-11/3/2023) và giao lưu, tôn vinh các điển hình tiên tiến.

Dự hội nghị có các ông: Huỳnh Thế Mạnh-Ủy ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh và Công an Gia Lai.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Rah Lan Lâm ôn lại truyền thống tự hào, chiến công xuất sắc của lực lượng Công an Gia Lai trong 75 năm thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND. Theo đó, những năm qua, phong trào CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, ở Công an tỉnh đều được cụ thể hóa thành những hành động thiết thực, gắn với nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng. Thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều chủ trương, quyết sách lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Đảng, Nhà nước trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự.

Phát hiện, đấu tranh có hiệu quả âm mưu, hoạt động phục hồi tổ chức FULRO, Tin lành Đê ga, tà đạo Hà Mòn. Liên tục triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, triệt xóa các nhóm tội phạm, xử lý các đối tượng cướp giật, trộm cắp, càn quấy gây rối, khám phá nhanh nhiều vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, triệt phá các tụ điểm phức tạp về ma tuý, không để hình thành tội phạm có tổ chức, gây án kiểu xã hội đen. Hoàn thành đúng tiến độ Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tích cực thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư.

"Ngoài ra, hướng tới kỷ niệm 75 năm thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND (11/3/1948-11/3/2023), ngày 21-6-2022, Giám đốc Công an tỉnh phát động đợt thi đua đặc biệt với chủ đề Vinh danh 75 năm làm theo lời Bác, Công an Gia Lai vì nước, vì dân, quên thân phục vụ. Qua đợt thi đua có hàng trăm tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ban, ngành và địa phương tặng huân chương, bằng khen, giấy khen”-Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm còn có chương trình tọa đàm, tôn vinh điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND, giai đoạn 2018-2022. Tại đây, nhiều điển hình tiên tiến đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, UBND tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Huỳnh Thế Mạnh và Giám đốc Công an tỉnh Rah Lan Lâm đã trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho 2 tập thể, cá nhân; bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 10 tập thể, 10 cá nhân và giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 22 tập thể, 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND.