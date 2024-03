Công an cấp xã góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông

(GLO)- Sau khi được bố trí lực lượng chính quy, Công an các xã, thị trấn trong tỉnh Gia Lai đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT).

Xã Ia Khươl (huyện Chư Păh) có nhiều vị trí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông khi có đến 8/12 thôn, làng nằm dọc theo tuyến đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 14). Thời gian qua, Công an xã phối hợp với gia đình, đoàn thể và người có uy tín đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ; chủ động phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông của huyện tuần tra, kiểm soát địa bàn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Nhờ đó, tình hình TTATGT trên địa bàn xã được bảo đảm.

Thiếu tá Trương Quang Sáu-Trưởng Công an xã Ia Khươl-cho biết: Ngoài việc lắp đặt camera giám sát, Công an xã còn phối hợp cùng các ban, ngành của huyện cũng như thôn, làng tiến hành rà soát, lập danh sách thanh-thiếu niên thường xuyên tụ tập, vi phạm pháp luật về TTATGT để gọi hỏi, răn đe.

Theo Trung tá Trương Thị Cẩm Dung-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Chư Păh): Lực lượng Công an chính quy bố trí công tác về xã đã triển khai thực hiện hiệu quả nhiều giải pháp đảm bảo TTATGT. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, Công an xã còn là “cánh tay nối dài” hỗ trợ lực lượng Cảnh sát Giao thông huyện trong công tác đảm bảo TTATGT tại cơ sở.

Các hành vi vi phạm pháp luật chủ yếu như: không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định; phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách, đánh võng; chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện theo quy định…

Tại xã Ia Yeng (huyện Phú Thiện), lực lượng Công an xã phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện) tổ chức tuyên truyền cá biệt, gọi hỏi, răn đe đối với 20 thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm TTATGT và yêu cầu viết cam kết không tái phạm.

Lực lượng này còn chủ động tham mưu giúp Đảng ủy, UBND xã ban hành kế hoạch chỉ đạo triển khai các biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông; cùng với lực lượng Cảnh sát Giao thông huyện tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT trên địa bàn.

Ông Dương Văn Tuấn-Chủ tịch UBND xã Ia Yeng-khẳng định: Việc bố trí Công an chính quy nhận nhiệm vụ tại địa bàn xã đã tạo chuyển biến rõ nét về TTATGT ở cơ sở. Đáng chú ý, tình trạng thanh-thiếu niên tụ tập trong đêm khuya, chạy xe tốc độ cao, nẹt pô giảm hẳn.

Mặt khác, Công an xã còn phối hợp tuần tra, kiểm soát, khép kín địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, giúp nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông.

Theo Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh-Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh): Năm 2023, Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về TTATGT tại 1.181 thôn, làng, tổ dân phố, cơ sở tôn giáo với 138.484 lượt người tham gia.

Bên cạnh đó, lực lượng này còn trực tiếp tuyên truyền cho 6.210 hộ gia đình về Luật Giao thông đường bộ, các quy định quản lý, sử dụng xe công nông, xe độ chế; lắp đặt 1.185 biển phản quang; rà soát, lập danh sách và vận động 9.668 trường hợp đủ tuổi nhưng chưa có giấy phép lái xe tham gia đăng ký các lớp đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A1.

Cũng theo Thượng tá Quỳnh, năm 2023, Công an các huyện, thị xã, thành phố đã phối hợp gọi hỏi răn đe 17.110 lượt đối tượng tại 1.262 thôn, làng, 164 tổ dân phố thuộc 209 xã, phường, thị trấn và yêu cầu ký cam kết chấp hành nghiêm pháp luật giao thông.

Qua công tác phối hợp, Công an cấp xã đã phát hiện, xử phạt 4.371 trường hợp vi phạm với số tiền 1,41 tỷ đồng; nhắc nhở 3.390 trường hợp vi phạm; kịp thời giải tán 56 nhóm thanh-thiếu niên tụ tập đêm khuya, có dấu hiệu gây mất trật tự công cộng. Bên cạnh đó, phối hợp phân luồng, đảm bảo TTATGT và bảo vệ hiện trường đối với 410 vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn quản lý, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ.