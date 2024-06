Công an 3 tỉnh phối hợp bắt 2 người nước ngoài chuyên 'hành nghề' đạo trích

Công an 3 tỉnh Thanh Hóa, Bắc Giang, Bắc Ninh vừa phối hợp bắt giữ 2 người nước ngoài quốc tịch Trung Quốc đã đột nhập vào công ty ở các khu công nghiệp, cạy phá tủ, ngăn kéo trộm cắp tài sản.

Ngày 20-6, tin từ Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết đang tạm giữ hình sự 2 người nước ngoài là Hoàng Gia Lạc (SN 1992) và Hoàng Chấn Long (SN 1974; cùng ngụ huyện Hiển Đông, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) để làm rõ hành vi "Trộm cắp tài sản".

Theo Công an TP Thanh Hóa, đầu tháng 6-2024, cơ quan này nhận tin báo của Công ty TNHH Colour Billion và Công ty TNHH Byeok Jin Vina (đóng tại Khu Công nghiệp Tây Bắc Ga, TP Thanh Hóa) bị kẻ gian đột nhập vào công ty sử dụng công cụ cạy phá tủ, ngăn kéo lấy trộm 2.000 USD.

Ngay sau đó, Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Công an TP Thanh Hóa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tập trung lực lượng khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Thanh Hóa và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh nhanh chóng điều tra, làm rõ thủ phạm là 2 công dân Trung Quốc.

Tại cơ quan công an, 2 người này khai nhận đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường mòn lối mở, rồi đi sâu vào nội địa. Lợi dụng sơ hở của các công ty, doanh nghiệp không có bảo vệ trông coi vào ban đêm, chúng đã đột nhập trộm cắp tài sản.

Toàn bộ số tài sản trộm cắp được, 2 người này đã chuyển đổi thành tiền và gửi về Trung Quốc qua mạng wechat rồi tìm cách lẩn trốn về nước. Trước khi bị bắt, chúng đã gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh, TP khác.

Hiện Công an TP Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự 2 người này để tiếp tục điều tra, làm rõ.