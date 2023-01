Triều Tiên thay quan chức quân đội số 2 sau ông Kim Jong-un  

Triều Tiên thay ông Pak Jong-chon, quan chức quân đội quyền lực thứ 2 sau nhà lãnh đạo Kim Jong-un.



Triều Tiên phóng tên lửa ngay ngày đầu năm mới 2023

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong phiên họp toàn thể Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: AFP/KCNA



Ngày 1.1, hãng thông tấn KCNA đưa tin, tại phiên họp toàn thể Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, ông Pak Jong-chon, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, Bí thư Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, đã bị thay thế bởi ông Ri Yong-gil.



KCNA không nêu lý do về việc thay đổi nhân sự. Bình Nhưỡng thường xuyên thay đổi bộ máy lãnh đạo và thường thông báo về việc cải tổ nhân sự và các quyết định chính sách lớn trong buổi họp cuối năm.



Truyền hình Triều Tiên phát hình ảnh ông Pak Jong-chon ngồi ở hàng ghế đầu, cúi đầu trong cuộc họp khi các thành viên khác giơ tay biểu quyết về các vấn đề nhân sự. Chỗ ngồi của ông sau đó để trống.



Ông Pak Jong-chon cũng vắng mặt trong các bức ảnh do hãng thông tấn KCNA công bố hôm 2.1 về chuyến thăm của nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới Cung điện Mặt trời Kumsusan, nơi lưu giữ thi hài của ông nội và cha ông. Hồi tháng 10 năm ngoái, ông Pak Jong-chon đã tháp tùng ông Kim Jong-un trong chuyến thăm Cung điện Mặt trời nhân lễ kỷ niệm của đảng.





Ông Kim Jong-un cùng các quan chức Triều Tiên (không có ông Pak Jong-chon) thăm Cung điện Mặt trời. Ảnh: KCNA/Yonhap



Quân ủy Trung ương do ông Kim Jong-un đứng đầu được coi là cơ quan ra quyết định quân sự quyền lực nhất Triều Tiên, trên cả Bộ Quốc phòng.



Việc thay thế ông Pak Jong-chon diễn ra khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un kêu gọi phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới và kho vũ khí hạt nhân lớn hơn - chìa khóa cho chiến lược phòng thủ năm 2023 của Triều Tiên.



Ông Pak Jong-chon nhanh chóng thăng cấp trong quân đội từ chỉ huy pháo binh một sao vào năm 2015 lên tướng bốn sao vào năm 2020. Ông được ghi nhận vì có đóng góp lớn vào phát triển công nghệ tên lửa tầm ngắn của Triều Tiên.



Cuối năm 2020, ông Pak được thăng chức vào bộ chính trị và được phong hàm nguyên soái, cấp bậc quân sự cao nhất dưới thời ông Kim Jong-un. Ông Pak là người phản đối mạnh mẽ nhất cuộc tập trận quân sự của Mỹ và Hàn Quốc vào tháng 11 năm ngoái.



Giống như hầu hết các quan chức quân sự hàng đầu khác, ông Pak bị giáng chức một thời gian ngắn vào giữa năm 2021 sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un khiển trách một số quan chức về cách thức ứng phó COVID-19. Ông Pak được thăng chức trở lại vài tháng sau đó.



Tại phiên họp toàn thể Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, ông Kim Jong-un ca ngợi những tiến bộ của quân đội trong việc phát triển vũ khí, không giống như các lĩnh vực khác khi ông chỉ ra một số lỗi và kêu gọi cải thiện.



Oh Gyeong-sup, chuyên gia tại Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc ở Seoul, cho biết căng thẳng liên Triều bùng phát gần đây về việc máy bay không người lái của Triều Tiên xâm nhập Hàn Quốc có thể đóng một vai trò nào đó trong việc sa thải ông Pak.



Theo giới chức ở Seoul, Hàn Quốc đã điều ba máy bay không người lái qua biên giới để đối phó với sự xâm nhập, nhưng không có phản hồi từ Triều Tiên - điều mà ông Oh nói có thể là do Bình Nhưỡng không phát hiện ra máy bay. Theo chuyên gia Oh, ông Pak có thể phải chịu trách nhiệm về sự thất bại của các hoạt động an ninh.



Ông Ri Yong-gil, người kế nhiệm ông Pak, cũng là một chỉ huy quân sự cấp cao, từng giữ các vị trí quan trọng bao gồm tổng tham mưu trưởng quân đội và bộ trưởng quốc phòng.



https://laodong.vn/the-gioi/trieu-tien-thay-quan-chuc-quan-doi-so-2-sau-ong-kim-jong-un-1133768.ldo



Theo Ngọc Vân (LĐO)