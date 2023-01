Tình báo nước ngoài tiết lộ thông tin về âm mưu khủng bố hóa học ở Đức

Truyền thông Đức cho biết nghi can âm mưu tấn công bằng chất độc hóa học đã bị theo dõi sau khi một cơ quan tình báo nước ngoài cảnh báo về nguy cơ đối tượng này tiến hành một vụ khủng bố.



Tiếp tục thông tin về vụ bắt giữ nghi can âm mưu tấn công khủng bố bằng chất độc hóa học ở Đức, truyền thông sở tại ngày 8/1 cho biết đối tượng đã bị theo dõi từ vài ngày trước do bị nghi lên kế hoạch thực hiện một cuộc tấn công khủng bố theo kiểu Hồi giáo cực đoan.



Cục Hình sự liên bang Đức đã theo dõi đối tượng nam giới người Iran, 32 tuổi, từ nhiều ngày nay sau khi một cơ quan tình báo nước ngoài cảnh báo giới chức an ninh Đức về nguy cơ người này tiến hành một vụ tấn công bằng bom hoá học.

Đối tượng đã bị lực lượng chống khủng bố của Đức bắt giữ sáng 8/1 với cáo buộc âm mưu tấn công khủng bố bằng chất độc hoá học xyanua và ricin ở vùng Ruhr, phía Tây nước Đức.



Lực lượng chức năng bao gồm đặc nhiệm, nhân viên Cục Hình sự liên bang, lực lượng rà phá bom mìn và cả chuyên gia của Viện Robert Koch (RKI) đã đột kích vào căn hộ của đối tượng nêu trên thuộc vùng Castrop-Rauxel, thành phố Münster ở bang Nordrhein-Westfalen.



Cảnh sát, lực lượng cứu hộ và cứu hoả cũng được triển khai tới hiện trường. Người đàn ông này đã bị bắt cùng một người nữa, được cho là người anh em của đối tượng.



Cho tới nay, chưa có thông tin cụ thể về kế hoạch tấn công khủng bố hay mục tiêu tấn công, trong khi một khu vực rộng lớn quanh hiện trường đang bị phong toả phục vụ công tác điều tra.



Hãng tin DPA cho biết, các nhà điều tra đã thu được bằng chứng trong những chiếc thùng màu xanh và đưa đến một điểm khử độc được thiết lập sẵn.



Các nhà điều tra cho biết đối tượng bị nghi chuẩn bị tiến hành một hành động bạo lực nghiêm trọng gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của Đức. Các bằng chứng bao gồm chất độc và nhiều thứ khác đã được thu thập và đánh giá.



Theo RKI, chất có độc tố cao ricin được đưa vào danh sách vũ khí chiến tranh trong danh mục "vũ khí hoá học," trong khi chất xyanua là chất kịch độc, có thể cướp đi mạng người chỉ với một lượng nhỏ chất độc.



Một cuộc điều tra ở thành phố Köln 4 năm trước đã cho thấy sự nguy hiểm của chất độc ricin khi một người Tunisia cùng vợ là người Đức đã chế tạo hoá chất này và cho nổ thử.



Rất may là nhà chức trách đã biết được âm mưu của đối tượng thông qua chỉ dấu từ một cơ quan tình báo đối tác do đối tượng mua trực tuyến lượng lớn hạt thầu dầu.



Các chuyên gia cho biết khối lượng chất độc mà hai đối tượng sản xuất có thể khiến 13.500 người chết và với một quả bom chùm chất độc có gắn bi sắt, số người chết có thể lên tới con số 200 người.

