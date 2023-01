Máy bay do thám Mỹ bị quân đội Iran tấn công trên vịnh Oman

Do nỗ lực tiến hành trinh sát, máy bay do thám Boeing P-8A Poseidon của Mỹ đã rơi vào quỹ đạo của máy bay không người lái Karar và nằm trong vùng khai hỏa của quân đội Iran.



Một nửa dân Mỹ tin rằng nước này sắp có chiến tranh với Iran

Máy bay do thám P-8A Poseidon của Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)



Theo truyền thông Iran, một máy bay do thám tuần tra của quân đội Mỹ Boeing P-8A Poseidon đã tìm cách tiếp cận biên giới Iran ở vịnh Oman và đã bị các đơn vị của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo tấn công.



Tuy nhiên, chiếc máy bay không bị hư hại do bay ở tầm thấp.



Theo truyền thông Iran, phi hành đoàn của chiếc máy bay đã không chú ý đến thông tin quân đội Iran đang tiến hành các cuộc tập trận.



Do nỗ lực tiến hành trinh sát, máy bay Boeing P-8A Poseidon của Mỹ đã rơi vào quỹ đạo của máy bay không người lái Karar và nằm trong vùng khai hỏa.



Có thông tin cho biết việc khai hỏa đã được thực hiện nhằm vào đồng thời cả máy bay không người lái huấn luyện và máy bay Mỹ.

Theo Vietnam+