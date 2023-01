Chư Pưh xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

(GLO)- Những năm qua, huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) chú trọng củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.





Hàng năm, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Chư Pưh tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy và UBND huyện ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng khu vực phòng thủ của huyện, trong đó có việc lãnh đạo thực hiện công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, giáo viên, chức sắc tôn giáo, doanh nghiệp… Cùng với đó, huyện chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang theo hướng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đảm bảo cả về số lượng, chất lượng và được phát triển rộng khắp ở địa bàn các xã, thị trấn.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chư Pưh tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ. Ảnh: Quang Tấn



Anh Lê Thành Chung-chiến sĩ dân quân xã Ia Hrú-cho biết: “Tôi luôn xác định vai trò, trách nhiệm của mình trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Được huấn luyện, đào tạo bồi dưỡng về chính trị, quân sự, chuyên môn kỹ thuật, chúng tôi luôn cảnh giác với những âm mưu “diễn biến hòa bình” và bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Qua đó, sẵn sàng đáp ứng với mọi yêu cầu nhiệm vụ tác chiến trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương”.



Đặc biệt, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện thực hiện nghiêm túc, có nền nếp, đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai và đúng luật từ khâu đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu đến việc khám sơ tuyển, xét duyệt, chốt quân số; chất lượng công dân nhập ngũ ngày càng được nâng cao. Trong năm 2022, huyện hoàn thành xuất sắc công tác gọi thanh niên nhập ngũ với 149 chỉ tiêu, đạt 100% kế hoạch. Đồng thời, huyện đã hoàn thành công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự đạt chất lượng cao theo đúng quy định của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng với trên 70% số thanh niên đạt sức khỏe loại 1, 2 và 3 đủ điều kiện phát lệnh gọi nhập ngũ năm 2023.



Ông Lê Công Đắc-Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Ia Hrú-cho hay: “Thời gian qua, đơn vị luôn tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; ngăn chặn hiệu quả hoạt động của tổ chức phản động FULRO, “Tin lành Đê ga” và các hoạt động lợi dụng tôn giáo trái phép. Công tác huấn luyện dân quân tự vệ luôn được Ban CHQS xã quan tâm thực hiện, bảo đảm nghiêm túc, sát với yêu cầu nhiệm vụ và thực tế của địa phương. Ngoài ra, Ban CHQS xã còn phối hợp với Công an xã duy trì nghiêm chế độ tuần tra canh gác, giữ gìn an ninh trật tự trong những dịp lễ, Tết, sự kiện lớn của đất nước”.

Lực lượng dân quân tự vệ các xã, thị trấn tham gia dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom rác thải. Ảnh: Quang Tấn





Với phương châm hướng về cơ sở, xây dựng địa bàn an toàn, vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu cao, Ban CHQS huyện đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và ban ngành, đoàn thể các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác dân vận thông qua nhiều hoạt động phong phú, thiết thực như: chăm sóc đối tượng chính sách, người có công; phát quang bụi rậm, dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom rác thải… Công tác bảo đảm hậu cần tại chỗ cũng thường xuyên được quan tâm với phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”.



Trao đổi với P.V, Thiếu tá Nguyễn Song Toàn-Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện-cho biết: Với mục tiêu xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, Ban CHQS huyện đẩy mạnh các phong trào thi đua, từ đó tạo sự chuyển biến trong công tác huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng cơ quan, đơn vị chính quy, chấp hành kỷ luật. “Thời gian tới, lực lượng vũ trang huyện tiếp tục đẩy mạnh xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc; xây dựng bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, tình cảm cách mạng và niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tập trung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân; thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; trực tiếp góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của huyện nhà”-Thiếu tá Toàn cho biết thêm.



QUANG TẤN