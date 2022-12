Thủ tướng dự Lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam

Phát biểu khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định chính sách quốc phòng của Việt Nam là vì hòa bình, tự vệ và vì nhân dân.



Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan trưng bày sản phẩm vũ khí, khí tài tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)





Sáng 8/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 (Viet Nam Defence 2022).



Triển lãm do Bộ Quốc phòng tổ chức từ ngày 8-10/12 tại Sân bay Gia Lâm, Long Biên, Hà Nội.



Cùng dự khai mạc Triển lãm có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương.



Về khách quốc tế có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mông Cổ; Chủ nhiệm Chính trị các Lực lượng vũ trang Cuba; các Đại sứ, đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Chỉ huy quân đội các nước.



Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết cùng với xu thế hội nhập đang diễn ra mạnh mẽ, sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam với các nước trên thế giới luôn được Đảng, Nhà nước Việt Nam quan tâm, duy trì, thúc đẩy và phát triển với mục đích đẩy mạnh hội nhập quốc tế, tăng cường đối ngoại quốc phòng, tăng cường lòng tin giữa Việt Nam và các nước trên thế giới.



Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 là cơ hội tốt để các nhà hoạch định chính sách về quốc phòng, các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng, an ninh gặp gỡ, trao đổi, phát triển hợp tác hướng tới một thế giới hòa bình, hợp tác và phát triển thịnh vượng.



Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao trách nhiệm và nỗ lực của Bộ Quốc phòng Việt Nam cùng sự đóng góp của các đối tác trong việc chuẩn bị tổ chức và tham gia triển lãm; thể hiện tình cảm, sự đoàn kết vì một thế giới tốt đẹp hơn.



“Đây là biểu tượng cho lòng tin, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác và phát triển, là tình cảm đầy ý nghĩa của bạn bè quốc tế dành cho đất nước, con người và quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Cùng với đó, Việt Nam luôn thể hiện sự chân thành, trách nhiệm với bạn bè quốc tế," Thủ tướng khẳng định.



Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cho rằng bên cạnh xu thế lớn là hòa bình, hợp tác, phát triển, chúng ta đang chứng kiến sự gia tăng của những thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống ngày càng gay gắt. Do đó, cần phải đẩy mạnh hợp tác quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương và đoàn kết, phối hợp chặt chẽ giữa các quốc gia dựa trên công lý, lẽ phải và luật pháp quốc tế, trong đó tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đối ngoại về quốc phòng, tạo dựng lòng tin giữa các nước trên thế giới.



Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn bè tốt, đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; hợp tác vì hòa bình và phát triển bình đẳng, cùng có lợi, tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.



Chính sách quốc phòng của Việt Nam là vì hòa bình, tự vệ và vì nhân dân. Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng hiện đang tích cực tham gia các hình thức hợp tác quốc phòng phù hợp song phương và đa phương với các quốc gia trên thế giới.



Hợp tác công nghiệp quốc phòng và Triển lãm Quốc phòng quốc tế năm 2022 mở ra các cơ hội hợp tác, cùng tìm hiểu, nghiên cứu xu hướng phát triển trang bị, kỹ thuật công nghiệp quốc phòng, an ninh trên thế giới; đa dạng hóa các kênh mua sắm, tiếp nhận, chuyển giao công nghệ của nước ngoài vào sản xuất, trang bị khí tài, hậu cần đáp ứng cho lực lượng vũ trang các nước để phục vụ nhu cầu bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân trước những thách thức an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống.



Đặc biệt, đây cũng là dịp để các nước, đối tác thắt chặt hơn mối quan hệ và cũng là cơ hội để Việt Nam được chào đón bạn bè quốc tế, chia sẻ văn hóa nghệ thuật, giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam - một dân tộc yêu chuộng hòa bình, thân thiện, cần cù và mến khách.



Tại lễ khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022.





Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu bấm nút khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)





Sau khai mạc, Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu đã tham quan các gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm công nghiệp quốc phòng; khu vực không gian văn hóa Việt Nam; khu trưng bày kinh tế-quốc phòng Việt Nam...



Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu thưởng lãm màn bay biểu diễn nhào lộn, "khạc lửa" của dàn máy bay chiến đấu được mệnh danh "hổ mang chúa" Su-30MK2 của Trung đoàn Không quân 927 và dàn trực thăng bay biểu diễn kéo cờ Tổ quốc, cờ triển lãm của Trung đoàn Không quân 916 Quân đội nhân dân Việt Nam.



Triển lãm quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2022 được tổ chức trên tổng diện tích hơn 50.000m2, trong đó diện tích trưng bày trong nhà và ngoài trời hơn 20.000m2. Có 174 công ty, tập đoàn, doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp đến từ 30 quốc gia trên thế giới tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm gồm: các phương tiện chiến đấu, giải pháp công nghệ, vũ khí, trang bị sử dụng cho lực lượng Hải quân, Lục quân, Phòng không-Không quân, tác chiến không gian mạng và các trang thiết bị hậu cần, kỹ thuật.



Cũng trong khuôn khổ Triển lãm quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2022 có các hội thảo về “Chuyển đổi số và ứng dụng trong lĩnh vực quốc phòng," “Hợp tác công nghiệp quốc phòng Việt Nam và các nước" và diễn đàn “Hợp tác công nghiệp quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản".



Theo Phạm Tiếp (TTXVN/Vietnam+)