Máy bay do thám Mỹ hoạt động ngày càng gần Trung Quốc?  

Báo cáo của một tổ chức thuộc Đại học Bắc Kinh cho rằng các máy bay do thám của Mỹ ngày càng tiến gần hơn đến bờ biển Trung Quốc.



Tờ South China Morning Post ngày 25.12 đưa tin Tổ chức theo dõi tình hình Biển Đông (SCSPI) thuộc Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) cho rằng các máy bay do thám Mỹ tiếp tục hoạt động và tiến gần hơn đến Trung Quốc trong năm qua.

Ảnh: Không quân mỹ





Hôm 3.6, một máy bay do thám RC-135C của Mỹ bay trên biển Hoa Đông, cách Thượng Hải khoảng 166 km, vài ngày trước khi Trung Quốc chính thức hạ thủy tàu sân bay Phúc Kiến.



Ông Hồ Ba, giám đốc SCSPI, cho rằng các máy bay của Mỹ đã bay gần Trung Quốc hơn trong năm qua. Ông cho biết đánh giá dựa trên dữ liệu thương mại và có thể chỉ là một phần nhỏ trong hoạt động do thám gần của Mỹ.



“Con số thực tế có thể cao hơn. Những hoạt động do thám tiếp cận này ngày càng gần bờ biển Trung Quốc”, ông cho biết.



Ngoài ra, tại Biển Đông, Mỹ điều các máy bay lớn thực hiện 589 chuyến bay để thu thập thông tin tình báo từ tháng 1 đến tháng 11.



Trong khi SCSPI chưa thống kê số lượng các chuyến bay tương tự trong tháng 12, phía Mỹ đã điều 47 chuyến bay với các máy bay do thám lớn đến khu vực Biển Đông.



Chuyến bay mới nhất diễn ra hôm 21.12, khi Mỹ điều 3 máy bay tuần tra săn ngầm P-8A, một máy bay cảnh báo sớm E-3G và một máy bay do thám RC-135V từ căn cứ không quân Kadena ở Nhật Bản và căn cứ không quân Clark ở Philippines tuần tra eo biển Đài Loan và khu vực Biển Đông.



Phía Mỹ chưa bình luận về báo cáo trên của SCSPI.



Trong năm ngoái, các máy bay do thám Mỹ thực hiện khoảng 1.200 chuyến bay ở Biển Đông, theo báo cáo của SCSPI đưa ra hồi tháng 3. Ngoài ra, các máy bay của Mỹ cũng tuần tra ở các khu vực khác như biển Hoa Đông và Hoàng Hải.



Các chuyến bay do thám có thể thu thập, xếp loại và phân tích nhiều tín hiệu điện tử khác nhau trong bán kính gần 400 km.



Theo Khánh An (TNO)