Hội nghị hiệp đồng giao, nhận quân năm 2023 tại Gia Lai

(GLO)- Ngày 9-12, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự (NVQS) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị Hiệp đồng giao, nhận quân năm 2023. Đại tá Lê Trọng Thủy-Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị còn có Đại tá Lê Kim Giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng NVQS tỉnh; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị giao và nhận quân thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu, Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Năm 2022, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp theo quy định; phát lệnh gọi công dân nhập ngũ đạt 104,7%, giao cho 9 đơn vị thuộc Bộ, Quân khu, Công an tỉnh và Trung đoàn Bộ binh 991 (Bộ CHQS tỉnh) là 2.656 công dân (nghĩa vụ Quân sự 2.250; nghĩa vụ Công an 406, trong đó có 2 nữ) đạt 100% chỉ tiêu. Đối với Quân sự, chất lượng giao nhận quân cao hơn so với năm 2021: Sức khỏe loại 1,2 đạt 61,2% (tăng 1,1%); tỷ lệ đảng viên đạt 1,29% (tăng 0,09%); trình độ văn hóa cấp 2, 3 đạt 94,8% (tăng 1,8%). Hội đồng nghĩa vụ quân sự ở cấp huyện và cấp xã triển khai chặt chẽ ngay từ bước đầu sơ duyệt; thực hiện tốt việc hiệp đồng với các đơn vị nhận quân từ thâm nhập hồ sơ, chốt quân số, xây dựng kế hoạch giao nhận quân gắn với vùng động viên; tổ chức lễ giao, nhận quân trang trọng, nghiêm túc, thực hiện tốt công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19 tạo được khí thế sôi nổi của ngày hội tòng quân.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Huy Bắc

Tại hội nghị, đơn vị giao quân và các đơn vị nhận quân đã thống nhất ký kết nội dung trong hiệp đồng giao, nhận quân năm 2023. Theo đó, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân (Quân sự là 2.250; Công an là 400) cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bội đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Kết luận hội nghị, Đại tá Lê Trọng Thủy yêu cầu: Để công tác tuyển quân năm 2023 đạt kết quả cao thì cấp ủy, chính quyền địa phương, ban ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền Luật NVQS; cơ quan quân sự các cấp cần tích cực tham mưu, bám sát cơ sở chỉ đạo thực hiện đầy đủ, chặt chẽ các bước, các khâu trong quy trình tuyển chọn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật NVQS. Cùng với đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị nhận quân thực hiện thâm nhập “2 gặp 4 biết”. Việc tuyển chọn công dân nhập ngũ ưu tiên có trình độ cao đẳng, đại học, công chức nhà nước; bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên luôn gắn với tạo nguồn sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về tiếp tục xây dựng tiềm lực quân sự địa phương ngày càng vững chắc ở cơ sở, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và địa bàn trọng điểm.