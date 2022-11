Ukraine nhận thêm hệ thống phòng không, Nga bổ sung 50.000 binh lính

Ukraine hôm 7-11 thông báo họ đã nhận thêm hệ thống phòng không từ các đồng minh quân sự phương Tây, giữa lúc giới chức Kiev yêu cầu người dân sử dụng tiết kiệm điện sau nhiều tuần Nga tấn công các cơ sở năng lượng.





Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov ngày 7-11 thông báo nước này đã nhận được các hệ thống phòng không NASAMS và Aspide của phương Tây. Ông Reznikov nói: "Những vũ khí này sẽ tăng cường đáng kể cho quân đội Ukraine và sẽ giúp bầu trời của chúng tôi an toàn hơn. Cảm ơn các đối tác Na Uy, Tây Ban Nha và Mỹ".



NASAMS là hệ thống tên lửa đất đối không do tập đoàn Kongsberg (Na Uy) và Raytheon (Mỹ) phát triển. Aspide là tên lửa phòng không do Ý phát triển, được trang bị cho các tổ hợp phòng không trên tàu chiến và mặt đất.



Trước đó, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết một số binh lính nước này đã được đào tạo tại TP Zaragoza (Tây Ban Nha) về cách vận hành hệ thống tên lửa phòng không Apside.





Quân đội Ukraine dỡ lô tên lửa chống tăng Javelin, được chuyển giao như một phần trong gói hỗ trợ của quân đội Mỹ cho Ukraine. Ảnh: Reuters





Hệ thống NASAMS khai hỏa trong một đợt thử nghiệm. Ảnh: Kongsberg



Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết họ đang trưng dụng một số công ty năng lượng và sản xuất có tầm quan trọng chiến lược để đảm bảo đủ nguồn cung cấp cho quân đội.



Lời kêu gọi người dân sử dụng tiết kiệm điện được đưa ra chỉ một ngày sau khi Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko chuẩn bị trước mọi khả năng, bao gồm cả kịch bản tồi tệ nhất là toàn bộ thành phố mất điện và không có nước. Hiện tại hơn 4,5 triệu dân Ukraine đang chịu cảnh mất điện.



Theo hãng tin Reuters, các cuộc tấn công của lực lượng Moscow, bao gồm cả bằng máy bay không người lái (UAV) do Iran sản xuất trong tháng qua, đã phá hủy khoảng 40% các nhà máy điện của Ukraine.



Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 7-11 cho biết trong vòng 24 giờ, Nga đã bắn 4 tên lửa và thực hiện hơn 24 cuộc không kích khắp Ukraine.



Thêm vào đó, Tổng thống Zelensky cho biết vùng Donetsk ở miền Đông vẫn là "tâm chấn" của cuộc xung đột.



Theo lời ông Zelensky, các thị trấn Bakhmut và Avdiivka đang là tâm điểm của cuộc chiến đấu ác liệt nhất ở vùng Donetsk. Lực lượng Ukraine đang dần đẩy lùi quân Nga khỏi một số khu vực ở miền Đông và miền Nam Ukraine.



Phiến quân ly khai ở ngoại ô Donetsk. Ảnh: Reuters



Cùng ngày, hãng thông tấn Interfax dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong số 318.000 binh lính thuộc diện được huy động cục bộ vừa qua, có 80.000 người đang trong "vùng chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine".



Trong số 80.000 binh lính được huy động đang vùng chiến sự, có khoảng 50.000 người đang trong các đơn vị chiến đấu, số còn lại chưa tham gia. Ngoài ra, phần còn lại của lực lượng được huy động đang ở các trại huấn luyện tại Nga.



Tổng thống Nga không nêu ra con số cụ thể có bao nhiêu đơn vị chiến đấu hay binh lính của Nga đang trực tiếp cầm súng tại Ukraine.

Theo Hải Ngọc - Huệ Bình (NLĐO)