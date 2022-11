Mỹ, NATO thiết lập cơ sở sửa chữa ở Ba Lan, gia tăng cung cấp lựu pháo cho Kiev

( GLO)- The New York Times dẫn lời giới chức Mỹ và những nguồn thạo tin mới đây, do bị hỏng vì sử dụng quá nhiều hoặc bị hư hại trong quá trình tham chiến, khoảng 1/3 trong số 350 lựu pháo được phương Tây gửi cho Ukraine bị loại khỏi chiến sự trong mỗi thời điểm.

Lính Ucraine lắp đạn cho siêu liệu pháp M777. Ảnh: AFP/GETTY

Theo số liệu của Lầu Năm Góc, tính đến ngày 23/11, Mỹ đã gửi 142 khẩu siêu lựu pháo nòng 155 mm và tối đa 924.000 quả lựu pháo. Bên cạnh đó còn viện trợ 36 khẩu lựu pháo nòng 105 mm và 180.000 đạn pháo liên quan.

Việc bảo trì số vũ khí trên trở thành ưu tiên của Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ, và Lầu Năm Góc buộc phải thiết lập cơ sở sửa chữa ở Ba Lan, chủ yếu là thay nòng pháo. Việc thay mới này nằm ngoài năng lực của các binh sĩ trên tiền tuyến. Giới chức Ukraine đề nghị Lầu Năm Góc di dời các cơ sở này đến gần tiền tuyến để lựu pháo nhanh chóng được sử dụng và phát huy hiệu quả.

Theo Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg, một số đồng minh NATO đang duy trì năng lực sản xuất và có thể tăng cường hoạt động sản xuất phụ tùng và đạn dược kiểu Liên Xô nhằm hỗ trợ Ukraine vì nước này vẫn còn rất nhiều vũ khí từ thời Liên Xô.

"Hoạt động sản xuất đạn dược đã tăng lên. Một phần, các thành viên NATO đã tăng cường sản xuất thiết bị và đạn dược thời Liên Xô, điều này cực kỳ cấp bách vì Ukraine vẫn còn rất nhiều pháo từ thời Liên Xô. Kiev cần đạn dược và phụ tùng thay thế. Nhiều đồng minh của chúng tôi vẫn duy trì năng lực sản xuất", Tổng Thư ký NATO nói.

Ông Jens Stoltenberg cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải cung cấp vũ khí tiêu chuẩn NATO cho Ukraine, bao gồm các hệ thống phòng không, để giúp tăng khả năng tương tác giữa quân đội của NATO và Kiev.

Về phần mình, Nga đã gửi công hàm phản đối NATO về các lô vũ khí cung cấp cho Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, bất kỳ lô hàng nào chứa vũ khí cho Ukraine đều sẽ trở thành mục tiêu tấn công của Nga.

Trong khi đó, chiến sự giữa Nga- Ucraine vẫn tiếp tục diễn ra ác liệt. Theo Kyiv Independent ngày 26/11 dẫn lời Thị trưởng Borys Filatov của thành phố Dnipro bên bờ sông Dnieper ở miền trung Ukraine cho hay, khu vực này đã trúng đòn tấn công của quân Nga. Dù cơ sở hạ tầng chưa bị hư hại, tình trạng cúp điện đã diễn ra ở một số nơi.

Cùng ngày, TASS dẫn nguồn tin cho biết quân Ukraine đã khai hỏa tổng cộng 12 quả siêu lưu pháo do các nước NATO viện trợ vào thành phố Svatove thuộc Luhansk. Chưa rõ thông tin thương vong tại đây.

TS ( từ tintuc.vn, baoquocte.vn,TNO)