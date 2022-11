Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đón và hội đàm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia

Sáng 25/11, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì Lễ đón chính thức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Donald Marles.



Đại tướng Phan Văn Giang và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Donald Marles duyệt đội danh dự.



Ngay sau lễ đón chính thức, hai Bộ trưởng đã tiến hành hội đàm.



Tại cuộc hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng được đón Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia sang thăm chính thức Việt Nam. Đồng chí nhấn mạnh, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt là trong bối cảnh hai nước đang tích cực hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023) và tin tưởng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia sẽ có chuyến thăm thành công với nhiều ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người và Quân đội nhân dân Việt Nam.



Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang khẳng định, quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Australia tiếp tục phát triển tốt đẹp, đi vào chiều sâu, thực chất trên các lĩnh vực, phù hợp với các văn kiện hợp tác đã ký kết, trong đó có quan hệ hợp tác quốc phòng. Đồng chí trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của Australia đối với Việt Nam trong phòng, chống đại dịch Covid-19 thời gian qua, cũng như sự hợp tác, hỗ trợ hiệu quả của Australia trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đặc biệt là việc vận chuyển Bệnh viện dã chiến cấp 2 sang Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, đây là sự giúp đỡ thật sự ý nghĩa, trên tinh thần hợp tác hữu nghị, sẵn sàng tương trợ lẫn nhau, đồng thời là minh chứng trách nhiệm của mỗi bên đối với các vấn đề chung của quốc tế.



Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Donald Marles.



Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Bộ Quốc phòng Việt Nam và cá nhân Bộ trưởng Phan Văn Giang dành cho Đoàn, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Donald Marles bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Australia, trong đó đánh giá cao hợp tác quốc phòng hai nước trong quan hệ song phương. Đồng thời mong muốn, quan hệ hai bên tiếp tục nâng lên tầm cao mới trong thời gian tới.



Tại hội đàm, hai bên thống nhất đánh giá một số nội dung. Về kết quả hợp tác quốc phòng thời gian qua, hai bên đã phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng ký năm 2010 và Tuyên bố Tầm nhìn chung về thúc đẩy hợp tác quốc phòng ký năm 2018, đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là trên các lĩnh vực: tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước; hợp tác đào tạo; quân y; trao đổi kỹ năng chống khủng bố; an ninh biển; khắc phục hậu quả chiến tranh; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; tích cực ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn hợp tác quốc phòng đa phương khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ ADMM+.



Bộ Quốc phòng Việt Nam đánh giá cao sự đóng góp tích cực của Australia trong khuôn khổ ADMM+. Khẳng định, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Australia còn nhiều tiềm năng phát triển, trên cơ sở đó, hai bên thống nhất tiếp tục triển khai hiệu quả các lĩnh vực hợp tác quốc phòng hiện có phù hợp với các văn bản, thỏa thuận hai bên đã ký; đồng thời nghiên cứu việc ký kết và cập nhật các văn bản, thỏa thuận hợp tác hiện có, bảo đảm phù hợp quan hệ hai nước trong giai đoạn phát triển mới. Trong đó tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm: tăng cường trao đổi đoàn các cấp, duy trì hiệu quả cơ chế Đối thoại Chính sách Quốc phòng cấp Thứ trưởng và các cơ chế Tham vấn đang triển khai; thúc đẩy hợp tác đào tạo; quân y; hợp tác quân, binh chủng; khắc phục hậu quả chiến tranh; nghiên cứu khả năng mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng và nhu cầu.



Về hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đề nghị phía Australia tiếp tục hỗ trợ vận chuyển Bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam sang Nam Sudan, hỗ trợ nâng cao năng lực của Trung tâm huấn luyện gìn giữ hòa bình Việt Nam; nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhân sự, ủng hộ Việt Nam ứng cử vào các vị trí cấp cao tại Phái bộ và tại Trụ sở Liên hợp quốc. Phía Australia cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ vận chuyển bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam tới các Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc thời gian tới.



Tại hội đàm, hai bên cũng đã chia sẻ đánh giá về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm; trong đó có vấn đề an toàn tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì lòng tin, duy trì môi trường hòa bình và ổn định, hợp tác cùng phát triển, coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN; nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế.

Theo MINH THÚY (NDO)