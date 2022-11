Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên: Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm quốc phòng-an ninh

(GLO)- Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thế trận quốc phòng-an ninh (QP-AN) trên địa bàn tỉnh Gia Lai được giữ vững, tiềm lực quốc phòng được xây dựng đảm bảo cho lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.





Những kết quả tích cực



Tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 do Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức ngày 11-11, đại tá Lê Tuấn Hiền-Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh-cho biết: Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tham mưu giúp Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc; tổ chức học tập, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp về tầm quan trọng của Nghị quyết. Cùng với đó, Đảng ủy Quân sự tỉnh đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chương trình hành động và các văn bản nhằm tạo sự đồng bộ, thống nhất để thực hiện Nghị quyết.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hồ Văn Niên kết luận hội nghị. Ảnh: Vĩnh Hoàng





Nhờ đó, công tác xây dựng Đảng hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu; hoàn thành mục tiêu 100% thôn, làng có đảng viên. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được tiến hành chủ động, chặt chẽ, đúng quy định. Cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan, ban, ngành làm tham mưu theo chức năng; cơ quan Quân sự, Công an làm nòng cốt được bảo đảm. Hoạt động khu vực phòng thủ, bảo vệ Tổ quốc được vận hành đồng bộ, thông suốt. Đảng ủy Quân sự tỉnh đã thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong dân quân, tự vệ, dự bị động viên. Đến nay, tỷ lệ đảng viên trong đơn vị dự bị động viên đạt 13,26% (tăng 8,56% so với năm 2012); chi bộ quân sự có chi ủy đạt 100% (tăng 84,55%); đảng viên trong lực lượng dân quân, tự vệ đạt 28,89% (tăng 10,29%), riêng đảng viên trong dân quân đạt 23,81% (tăng 8,91%); thôn đội trưởng là đảng viên đạt 84,2% (tăng 64,1%); 100% chỉ huy trưởng ban CHQS cấp xã là đảng viên, tham gia cấp ủy cùng cấp.



Bên cạnh đó, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo xây dựng môi trường văn hóa gắn với thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin tuyên truyền, văn hóa-văn nghệ đạt kết quả tốt, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong lực lượng vũ trang. Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh với MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội với nhiều nội dung và hình thức đa dạng, phong phú, hiệu quả; tham mưu giao địa bàn 36 xã cho 17 đơn vị quân đội tham gia xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, lực lượng vũ trang tỉnh đã thực hiện tốt chức năng cơ quan trung tâm phối hợp hiệp đồng triển khai có hiệu quả công tác dân vận, vận động quần chúng tại 76 xã. Qua đó, các đơn vị đã tham gia làm mới, sửa chữa hơn 812 km đường giao thông nông thôn, nạo vét hơn 120 km kênh mương, khai hoang hơn 200 ha đất; di dời, xây mới, sửa chữa 2.347 căn nhà; khám bệnh, cấp thuốc cho hơn 295 ngàn lượt người. Ngoài ra, lực lượng vũ trang còn nhận phụng dưỡng 4 Mẹ Việt Nam Anh hùng; giải quyết chế độ chính sách cho 18.118 trường hợp; tìm kiếm, quy tập, an táng 821 hài cốt liệt sĩ hy sinh trên địa bàn tỉnh và trên đất bạn Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh.



Phát triển kinh tế gắn với xây dựng thế trận phòng thủ



Tại hội nghị, nhiều đại biểu cho rằng, bên cạnh tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, cần tập trung phát triển kinh tế-xã hội để củng cố tiềm lực quốc phòng. Đồng thời, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh tinh, gọn, mạnh, đủ khả năng hoàn thành mọi nhiệm vụ, xử lý tốt các tình huống phát sinh.



Về vấn đề này, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân cho rằng: Hiện nay, kinh tế-xã hội của tỉnh có sự phát triển, đời sống người dân không ngừng được nâng lên là nhờ chúng ta làm tốt công tác QP-AN. Để triển khai chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chúng ta nên tập trung phát triển kinh tế để nâng cao đời sống người dân. Cùng với đó, phát triển các khu kinh tế, các cơ sở hạ tầng phải gắn với chiến lược quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ liên hoàn, vững chắc; tập trung phát triển các ngành kinh tế để củng cố tiềm lực vật chất đầu tư và làm nguyên liệu cho quốc phòng.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Vĩnh Hoàng



Còn Bí thư Huyện ủy Đức Cơ Phạm Văn Cường thì thông tin: Thời gian tới, Đảng bộ Quân sự huyện sẽ thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng tăng cường công tác phối hợp, nắm tình hình và khả năng dự báo để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đưa ra những quyết sách đúng trong việc củng cố QP-AN. Hiện nay, trên tuyến biên giới, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia được giữ vững nhưng dự báo vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Chính vì thế, cấp ủy, chính quyền địa phương cần phát huy vai trò của mình.



Định hướng về công tác QP-AN trong thời gian tới, đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh-nêu rõ: Đảng ủy Quân sự các cấp cần chủ động nắm, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai đồng bộ các giải pháp để đảm bảo QP-AN. Tăng cường công tác giáo dục QP-AN để người dân hiểu rõ đối tượng, đối tác, nâng cao cảnh giác cách mạng trước âm mưu và thủ đoạn của các thế lực thù địch, từ đó xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh. Tập trung xây dựng khu vực phòng thủ, cơ sở chiến đấu, cơ sở hậu cần đảm bảo để lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.



“Chúng ta cần tập trung xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, xử lý tốt các tình huống, không để xảy ra “điểm nóng” phức tạp. Tập trung xây dựng Đảng bộ Quân sự vững mạnh về tổ chức, chính trị, đạo đức; phát huy dân chủ, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu; xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ vững mạnh, rộng khắp đáp ứng yêu cầu xử lý các tình huống từ cơ sở”-Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.



VĨNH HOÀNG