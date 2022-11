Ba Lan xây dựng hàng rào biên giới giáp Nga

(GLO)- Thông tin từ hãng tin Nga RIA Novosti cho biết: Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak ngày 2-11 nói với báo chí, nước ông đã dựng hàng rào ở biên giới với vùng lãnh thổ Kaliningrad thuộc Nga. Giám đốc An ninh quốc gia Ba Lan Stanislaw Zaryn viết trên Twitter: “Biên giới Ba Lan được bảo vệ tốt nhất ở châu Âu hiện nay”-theo hãng thông tấn PAP.

Hàng rào biên giới Ba Lan với Belarus. Nguồn: National Geographic

Lý do theo ông Blaszczak là sân bay Kaliningrad đã mở cửa cho các chuyến bay từ Trung Đông và châu Phi nên Ba Lan quyết định thực hiện các biện pháp tăng cường an ninh biên giới. Về việc này, Nga chưa đưa ra phản ứng gì.



Trước đó theo Reuters, ngày 25-10, ông Krzysztof Sobolewski, một quan chức cấp cao của Ba Lan đồng thời là Tổng thư ký đảng Luật pháp và Công lý cầm quyền, cho biết quốc gia này có thể xây dựng một hàng rào dọc biên giới với vùng Kaliningrad.



Cũng liên quan vấn đề an ninh biên giới, Ba Lan đã xây dựng một hàng rào thép cao 5,5 mét, được trang bị cảm biến chuyển động và máy ảnh, dài khoảng 187 km ở biên giới với Belarus. Tổng chi phí xây dựng cho hàng rào biên giới với Belarus vào khoảng 1,6 tỷ PLN (khoảng 330 triệu Euro).



Trong giai đoạn đầu tư tiếp theo, Ba Lan dự kiến sẽ bổ sung “hàng rào điện tử”, bao gồm hệ thống camera, thiết bị giám sát nhiệt và cảm biến.



Theo hãng tin Sky News, khi cuộc xung đột ở Ukraine vẫn còn tiếp diễn, chính quyền Ba Lan lo ngại nguy cơ lặp lại tình trạng di cư, đặc biệt nếu Nga tiến hành kiểu “chiến tranh hỗn hợp” chống lại Ba Lan.





T.S (từ TTXVN, baoquocte.vn)