Quan hệ Trung Quốc-Đài Loan: "Đừng đánh giá sai quyết tâm và ý chí của Trung Quốc trong bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ"

(GLO)- Bộ Ngoại giao Mỹ gần đây công bố nội dung trao đổi giữa Ngoại trưởng Antony Blinken với truyền thông, cho rằng, Trung Quốc đã quyết định từ vài năm trước về việc “đẩy nhanh” nỗ lực tái thống nhất với Đài Loan, bao gồm cả khả năng sử dụng vũ lực.

Trung Quốc đặt mục tiêu mới, nhấn mạnh tái thống nhất

Nghị viện Châu Âu vừa thông qua Nghị quyết ủng hộ Đài Loan, làm Trung Quốc phản ứng. Ảnh: Internet



Theo đó, “nhận thức cơ bản” trong thời gian dài rằng “bất kỳ khác biệt nào tồn tại giữa Bắc Kinh và Đài Bắc sẽ được giải quyết hòa bình” thì nay, chủ trương đó Bắc Kinh cho là không thể chấp nhận và muốn đẩy nhanh việc tái thống nhất. Bắc Kinh theo đuổi mục tiêu này “thông qua cưỡng ép và gây áp lực, cũng như khả năng sử dụng vũ lực nếu cần thiết”- ông Blinken nói.



Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình trong phát biểu tại Đại hội lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc mới diễn ra nói, Bắc Kinh đã bắt đầu cuộc đấu tranh lớn chống lại chủ nghĩa ly khai và ảnh hưởng từ nước ngoài lên hòn đảo. "Đối mặt với những thay đổi mạnh mẽ và bối cảnh quốc tế, chúng ta đã duy trì quyết tâm chiến lược đối ngoại. Chúng ta đã bảo vệ phẩm giá và lợi ích cốt lõi"-ông Tập nói với các đại biểu.



Báo cáo chính trị do Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đọc tại phiên khai mạc của Đại hội XX xác định “Phát triển chất lượng cao là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của xây dựng toàn diện đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại”, nhưng cũng lần đầu tiên có chương riêng về “an ninh quốc gia”, nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy mạnh hiện đại hóa hệ thống và năng lực an ninh quốc gia, phối hợp giữa an ninh bên ngoài và an ninh bên trong, an ninh lãnh thổ và an ninh quốc dân, đồng thời yêu cầu phải phối hợp giữa phát triển và an ninh.



Điều này cho thấy quan điểm trước sau của Đại lục về Đài Loan bất chấp Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU) ra sức ủng hộ đảo quốc này “ly khai”. Nghị viện châu Âu thông qua nghị quyết với 580 phiếu ủng hộ và 26 phiếu chống, đề nghị Ủy ban châu Âu khẩn cấp bắt đầu đánh giá tác động, lấy ý kiến của công chúng và tiến hành nghiên cứu về một thỏa thuận thương mại với Đài Loan nhằm thắt chặt quan hệ hợp tác song phương.



Phản ứng với EU về việc ban hành nghị quyết mới tăng cường ủng hộ Đài Loan, phái đoàn ngoại giao Trung Quốc tại EU bày tỏ sự không hài lòng sau phiên bỏ phiếu của Nghị viện Châu Âu vào ngày 21-10 vừa qua. Họ đề nghị EU "đừng đánh giá sai quyết tâm và ý chí của Trung Quốc trong bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ".



Còn việc Mỹ ủng hộ đồng minh Đài Loan với việc thông qua một loạt biểu hiện từ các nhà phân tích như: mời Đài Loan dự lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Biden, cam kết ủng hộ lâu dài, ký ghi nhớ một loạt nội dung liên quan hoạt động cảnh sát biển, duy trì hòa bình trên bán đảo Đài Loan, tài trợ vắc xin,v.v…



Tất nhiên, Trung Quốc cho đây là những hành động không có cơ sở, không có lợi mà chỉ làm gia tăng căng thẳng với Bắc Kinh.



T.S (từ TTXVN online, VOV.vn, Zingnews.vn)