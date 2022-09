Quân đội Nga sắp nhận "hàng khủng", Ukraine thiệt hại "1.000 tỉ USD"

Không quân Nga dự kiến nhận được các chiến đấu cơ tiên tiến Su-57 vào cuối năm nay, trong khi Ukraine tuyên bố họ "thiệt hại 1.000 tỉ USD" do xung đột với Nga.





Đài RT ngày 22-9 dẫn lời Tập đoàn công nghệ quốc phòng Rostec (Nga) cho biết nước này sẽ tăng cường sản xuất các chiến đấu cơ tiên tiến thế hệ thứ năm Su-57. Không quân Nga dự kiến nhận được các chiến đấu cơ này vào cuối năm nay, theo người đứng đầu Rostec, ông Sergey Chemezov.



Ông Chemezov nói rằng tốc độ sản xuất Su-57 sẽ tăng lên vì nhà máy ở vùng Viễn Đông của Nga đang mở rộng và hiện đại hóa để đáp ứng nhu cầu sản xuất cao hơn.



Cũng theo Rostec, một dây chuyền lắp ráp mới và các cơ sở bổ sung đã được thiết lập tại nhà máy kể trên.





Chiến đấu cơ tiên tiến Su-57. Ảnh: Defense Forces



Thiết kế tàng hình của Su-57 giúp nó có thể trốn tránh radar của đối phương, đồng thời có khả năng tấn công tấn công các mục tiêu trên không và mặt đất, bao gồm địa điểm phòng không.



Tin tức về Su-57 được công bố sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ban hành hướng dẫn trang bị vũ khí bổ sung cho quân đội. Trước đó, ngày 20-9, ông chủ Điện Kremlin yêu cầu đảm bảo chu kỳ làm việc liên tục tại các nhà máy quân sự và nghiên cứu thiết bị tịch thu trên chiến trường ở Ukraine, bao gồm cả vũ khí do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cung cấp cho Kiev.



Trong một diễn biến khác, Cố vấn kinh tế của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Oleg Ustenko, ngày 22-9 cho biết nước này đã "thiệt hại khoảng 1.000 tỉ USD" kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine ngày 24-2. Con số này tương đương với 5 lần tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hằng năm của Ukraine trước cuộc xung đột. Thiệt hại bao gồm "chi phí trực tiếp và gián tiếp".



Con số được ông Ustenko đưa ra tại sự kiện do Hội đồng Đối ngoại Đức tổ chức tại thủ đô Berlin. Riêng 2 tuần đầu tiên của cuộc xung đột, ông Ustenko ước tính Ukraine thiệt hại khoảng 100 tỉ USD. Thêm vào đó, nhiều doanh nghiệp chưa bị phá hủy ở Ukraine "không thể hoạt động hết công suất hoặc chỉ mở cửa vài giờ mỗi ngày". Điều đó có nghĩa là nguồn thu ngân sách bị thâm hụt so với dự kiến.



Ông Ustenko cho biết thêm mặc dù đã cắt giảm chi tiêu chính phủ mạnh mẽ, Kiev vẫn bị thâm hụt 4,9 tỉ USD mỗi tháng kể từ ngày 24-2.

Theo PHẠM NGHĨA (NLĐO)