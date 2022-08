Ukraine: Nga mất 9 chiến đấu cơ trong các vụ nổ ở Crimea

Lực lượng không quân Ukraine ngày 10-8 cho biết 9 chiến đấu cơ của Nga đã bị phá hủy trong các vụ nổ lớn tại một căn cứ không quân ở bán đảo Crimea.





Theo AP, Nga khẳng định không có bất kỳ máy bay nào của họ bị hư hại trong các vụ nổ ngày 9-8 cũng như không có cuộc tấn công nào diễn ra. Moscow cho biết "đạn dược tại căn cứ không quân Saki đã bốc cháy và nổ tung".



Nhà chức trách Nga cũng tuyên bố tất cả khách sạn và bãi biển trên bán đảo Crimea không bị ảnh hưởng.



Trong khi đó, AP tiết lộ các vụ nổ khiến 1 người thiệt mạng và 13 người bị thương, khiến du khách hoảng sợ bỏ chạy và khói mù mịt bao trùm bãi biển gần đó. Một số tòa nhà chung cư đã bị hư hại.









Các vụ nổ lớn ở Crimea ngày 9-8. Ảnh: AP



Nga từng sử dụng căn cứ không quân Saki làm nơi cất cánh cho chiến đấu cơ tấn công các khu vực phía Nam Ukraine. Mạng xã hội Ukraine xôn xao với suy đoán rằng tên lửa tầm xa do Ukraine khai hỏa đã bắn trúng căn cứ này.



Cố vấn của Tổng thống Ukraine, Oleksiy Arestovych, cho biết các vụ nổ là do vũ khí tầm xa của Ukraine sản xuất hoặc quân du kích hoạt động ở Crimea gây ra.



Trong bài phát biểu vài giờ sau các vụ nổ ngày 9-8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh sẽ chiếm lại Crimea.



Moscow từ lâu cảnh báo Kiev rằng họ sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào vào Crimea, bao gồm nhắm mục tiêu vào "các trung tâm ra quyết định" ở Ukraine.



Căn cứ không quân Saki nằm ngoài khơi bờ biển miền Nam Ukraine, cách khoảng 200 km và nằm ngoài tầm bắn của các tên lửa do Mỹ cung cấp để sử dụng trong hệ thống HIMARS.



Căn cứ không quân Saki. Ảnh: AP



Quân đội Ukraine đã sử dụng thành công các tên lửa đó với tầm bắn 80 km nhằm vào các kho đạn dược và nhiên liệu, các cây cầu chiến lược và các mục tiêu quan trọng khác tại những khu vực do Nga chiếm đóng. HIMARS cũng có thể bắn tên lửa tầm xa hơn với tầm bắn lên tới 300 km nhưng Mỹ chưa cung cấp cho Ukraine vì sợ kích động Nga và leo thang xung đột.



Nhà phân tích quân sự Ukraine Oleh Zhdanov nói rằng lực lượng Ukraine có thể đã tấn công căn cứ không quân Saki bằng tên lửa chống hạm Neptune của Ukraine với tầm bắn khoảng 200 km. Tên lửa có thể đã được điều chỉnh để chống lại các mục tiêu mặt đất và được bắn từ các vị trí của Ukraine gần Mykolaiv, phía Tây Bắc Crimea.



Quân đội Ukraine cũng có thể đã sử dụng tên lửa chống hạm Harpoon do phương Tây cung cấp để chống lại các mục tiêu mặt đất với tầm bắn khoảng 300 km.

Theo Phạm Nghĩa (NLĐO)