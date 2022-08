(GLO)- Trong không khí cả nước hướng đến kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2022) và 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2022), Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo toàn lực lượng tích cực triển khai đồng bộ các mặt công tác bảo đảm an ninh trật tự gắn với đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, dân vận, đền ơn đáp nghĩa…

Hăng hái thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Thực hiện đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có 6 điều dạy Công an nhân dân và 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc với chủ đề “Vinh danh 75 năm làm theo lời Bác, Công an Việt Nam vì nước, vì dân, quên thân phục vụ”, từ ngày 5-6 đến 5-7-2022, lực lượng Công an toàn tỉnh đã ra sức thi đua, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia giữ gìn, bảo vệ an ninh trật tự. Theo đó, lực lượng Công an đã tổ chức tốt các kế hoạch nghiệp vụ, bóc gỡ, tấn công chính trị, giáo dục hàng chục đối tượng có biểu hiện hoạt động phục hồi FULRO, “Tin lành Đê ga”; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả, kéo giảm sâu các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường. Đặc biệt, Công an 17 huyện, thị xã, thành phố và Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) đã tổ chức ký kết quy chế phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhằm tiếp tục phân định cụ thể trách nhiệm, cơ chế phối hợp tuần tra, chốt chặn, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên toàn tỉnh.

Công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tiếp tục được đẩy mạnh, đã tổ chức được 200 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cảnh báo phòng-chống tội phạm với hơn 15.000 lượt người nghe; tổ chức tuyên truyền bằng xe loa được hơn 1.000 lượt tại các khu dân cư, trung tâm thương mại, bệnh viện; cấp phát hơn 5.000 tờ rơi, tờ gấp hướng dẫn pháp luật, cảnh báo phương thức, thủ đoạn trộm cắp, cướp giật…; mở 15 lớp tập huấn, bồi dưỡng pháp luật, nghiệp vụ cho hơn 750 người là bảo vệ dân phố, công an viên thôn, làng, tổ dân phố…

Các già làng, người có uy tín trên địa bàn huyện Chư Păh và cán bộ, công nhân Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh ký kết quy ước thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Ảnh: Quang Tấn

Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đẩy mạnh các phong trào, hoạt động ý nghĩa hướng về cộng đồng. Tiêu biểu như: Hội Phụ nữ Công an tỉnh phát động triển khai phong trào “Mẹ đỡ đầu” và đã nhận giúp đỡ, hỗ trợ nuôi dưỡng 23 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn; triển khai 2 đợt xung kích, tình nguyện giúp dân và đã trao tặng hơn 350 suất quà với tổng trị giá gần 150 triệu đồng. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với Thành Đoàn Pleiku tổ chức thành công chương trình “Học làm chiến sĩ Công an” với sự tham gia học tập, rèn luyện của 38 em nhỏ. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức cho hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ dọn vệ sinh, thắp nến tri ân ở các phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh nhân ngày 27-7; phát động, thực hiện hiệu quả chiến dịch “Hành quân xanh”, trồng hơn 10.000 cây xanh; cùng với Hội Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức 20 lượt thăm hỏi, tri ân, tặng quà gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng; thực hiện 35 đợt xung kích, tình nguyện hướng về cơ sở, giúp dân dọn dẹp vệ sinh, phát quang hơn 60 km đường giao thông nông thôn, 2 nhà văn hóa, 10 nhà rông, tặng hơn 2.000 suất quà là nhu yếu phẩm, vật tư y tế, xe đạp, sách vở, quần áo…

Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao, dân vận được đẩy mạnh với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú. Cụ thể, Công an tỉnh đã đăng cai tổ chức thành công lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, văn nghệ cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân khu vực phía Nam với sự tham gia của 76 học viên đến từ 41 tỉnh, thành; tổ chức thành công Hội thao Công an tỉnh với hàng chục môn thi đấu như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, cờ tướng, bóng bàn, bơi lội, chiến sĩ Công an khỏe… thu hút hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tham gia thi đấu; thành lập đội tuyển tham gia Hội thao ứng dụng nghiệp vụ do Bộ Công an tổ chức tại tỉnh Kiên Giang; cử đoàn cán bộ, chiến sĩ giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao tại tỉnh Bình Phước.

Ngoài ra, Công an tỉnh đã phát động quyên góp Quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, vận động mỗi cán bộ, chiến sĩ đóng góp 1 ngày lương; cử đoàn công tác trực tiếp thăm hỏi, động viên gia đình và tri ân 3 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) và tặng 3 phần quà trị giá 180 triệu đồng; vận động, quyên góp khởi công xây dựng hàng chục căn nhà “Nghĩa tình đồng đội”, nhà tình thương và đã hoàn thành trao tặng được 5 căn nhà cho cán bộ, chiến sĩ và quần chúng nhân dân…

Nhiều hoạt động hướng về Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh đã tham mưu Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tỉnh ban hành Kế hoạch số 511/KH-UBND gửi đến gần 300 đầu mối là các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố và doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh để quán triệt, tổ chức Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022; phân công 35 thành viên trong Ban Chỉ đạo trực tiếp tham dự ở 35 địa điểm tổ chức điểm ngày hội.

Lực lượng Công an với vai trò nòng cốt đã tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành các văn bản chỉ đạo hệ thống chính trị và vận động toàn dân hưởng ứng các hoạt động Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc như: tổ chức treo gần 5.000 băng rôn, khẩu hiệu và chỉnh trang, treo mới hàng ngàn cờ Tổ quốc, cờ phướn ở các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, tuyến đường trung tâm, cổng chào các thôn, làng, tổ dân phố và nhiều pa nô điện tử với nội dung hưởng ứng ngày hội; sử dụng xe loa tuyên truyền, thông tin về ngày hội với hơn 1.000 lượt tại các khu dân cư, trung tâm thương mại, bệnh viện…; tiếp xúc cá biệt hơn 5.000 hộ gia đình, người có uy tín, chức sắc tôn giáo để vận động hưởng ứng ngày hội…

Lực lượng Công an cùng các ban ngành, đoàn thể trao tặng quà cho bà con nghèo tại 1 điểm tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: Ngọc Hoàng

Đồng thời, lực lượng Công an đã tham mưu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp lựa chọn tổ chức ngày hội điểm tại 287 địa điểm (cấp tỉnh 2 điểm, cấp huyện 18 điểm và cấp xã 267 điểm). Đến nay, 129 điểm đã tổ chức ngày hội, thu hút hơn 19.426 người tham dự. Tại các điểm tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể đã trao tặng hơn 1.190 suất quà; khen thưởng 285 tập thể, cá nhân. Đồng thời, tổ chức sôi nổi hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, trình diễn cồng chiêng… góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, Nhân dân. Những hoạt động trên góp phần bồi đắp truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, biểu dương lực lượng và sức mạnh to lớn của Nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và bọn tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục tham mưu, phối hợp cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, trường học tổ chức tốt ngày hội điểm tại 158 điểm còn lại; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động toàn dân hưởng ứng chào mừng ngày hội. Đồng thời, triển khai đồng bộ lực lượng, phương tiện bảo đảm an ninh trật tự, thi đua lập thành tích trong công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn giao thông, phòng-chống cháy nổ… góp phần thiết thực chào mừng ngày hội đúng với ý nghĩa tên gọi-Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm