Gia Lai sơ kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh 8 tháng đầu năm

(GLO)- Sáng 17-8, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng-An ninh tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP-AN) 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2022.





Báo cáo tại hội nghị cho biết, mặc dù tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh vẫn ổn định và giữ vững, hệ thống chính trị cơ sở ngày càng được củng cố, song các thế lực phản động vẫn lén lút hoạt động, chống phá, xây dựng khung chính quyền ngầm cấp thôn, làng.

Bởi vậy, để góp phần làm chuyển biến nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn dân; xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc ngay từ cơ sở, Hội đồng GDQP-AN các cấp đã xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt nghiêm túc các văn bản mới về công tác quốc phòng, an ninh cũng như công tác GDQP-AN; ban hành nhiều văn bản hướng dẫn công tác GDQP-AN và tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất, đồng bộ, sát với tình hình thực tế của địa phương, cơ sở.

Hội đồng GDQP-AN tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 8 tháng đầu năm. Ảnh: Hà Duy





Trong 8 tháng đầu năm, công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức GDQP-AN cho các đối tượng đạt nhiều kết quả. Cụ thể, Tỉnh ủy cử 4 đồng chí thuộc đối tượng 1 tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (KTQP-AN) do Hội đồng GDQP-AN Trung ương tổ chức; Hội đồng GDQP-AN tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền cử cán bộ thuộc đối tượng 2 tham gia bồi dưỡng KTQP-AN tại Trường Quân sự Quân khu 5 với 80 đồng chí (đạt 102%). Hội đồng GDQP-AN cấp huyện phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức bồi dưỡng và cập nhật KTQP-AN cho 1.774 lượt đồng chí thuộc các đối tượng 3 và 4.



Công tác GDQP-AN trong nhà trường cũng được chú trọng đúng mực với gần 45.730 học sinh, sinh viên thuộc các trường THPT và Cao đẳng trên địa bàn tỉnh được học môn GDQP-AN; 1.926 sinh viên thuộc 3 phân hiệu trường Đại học đăng ký học môn GDQP-AN với Trường Đại học Tây Nguyên. Công tác tuyên truyền, phổ biến KTQP-AN cho toàn dân được cấp ủy và chính quyền trong hệ thống chính trị các cấp được đặc biệt quan tâm triển khai bằng nhiều hình thức qua các phương tiện truyền thông đại chúng, tờ rơi, pano, áp phích và tuyên truyền miệng.



Theo kế hoạch, trong những tháng cuối năm, Hội đồng GDQP-AN tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức bồi dưỡng KTQP-AN cho 160 đồng chí thuộc đối tượng 3; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, cập nhật KTQP-AN năm 2023 cho đối tượng 4 và các đối tượng khác; tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác GDQP-AN tại các sở, ban, ngành và địa phương...



Kết luận hội nghị, Đại tá Lê Kim Giàu-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng GDQP-AN tỉnh đề nghị: Hội đồng GDQP-AN các cấp tiếp tục quán triệt, cập nhật, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng-an ninh và GDQP-AN; nâng cao chất lượng hoạt động cơ quan Thường trực Hội đồng GDQP-AN các cấp; tập trung rà soát những khuyết điểm còn tồn tại, đưa ra giải pháp khắc phục ngay. Đồng thời, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, cập nhật KTQP-AN cho các đối tượng một cách chặt chẽ; kế hoạch phối hợp với các lực lượng Biên phòng, Hải quan... để làm tốt công tác tuyên truyền ở các tuyến biên giới”.



Đại tá Lê Kim Giàu cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Công an cấp huyện, Hội đồng GDQP-AN cấp huyện, cấp xã và một số trường THPT tổng hợp số liệu, kết quả công tác GDQP-AN của ngành gửi về Cơ quan Thường trực Hội đồng GDQP-AN tỉnh để tổng hợp, báo cáo phục vụ Hội đồng GDQP-AN Quân khu 5 kiểm tra trong thời gian đến đạt kết quả cao.



HÀ DUY