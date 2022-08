Đức Cơ xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh

(GLO)- Đức Cơ là huyện biên giới có vị trí chiến lược quan trọng trong công tác quốc phòng-an ninh của tỉnh. Chính vì vậy, huyện luôn xác định rõ nhiệm vụ củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của địa phương.

Chúng tôi có mặt tại xã biên giới Ia Pnôn khi lực lượng dân quân của xã đang huấn luyện đề mục bảo vệ địa bàn, trụ sở cơ quan, đơn vị khi có tình huống biểu tình, bạo loạn. Với đề mục này, lực lượng dân quân cơ động và dân quân thường trực của xã được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, thiết bị. Chưa đầy 5 phút từ khi có báo động, tất cả các lực lượng đều có mặt tại vị trí quy định, triển khai thuần thục phương án đã được tập luyện. Điều này cho thấy, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân xã đã được nâng lên rõ rệt. Ông Hoàng Văn Hưng-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã-cho biết: “Chúng tôi luôn đề ra các tình huống và phương án giả định để các lực lượng luyện tập. Nhờ vậy, khi có tình huống xảy ra, lực lượng thường trực chiến đấu sẽ không bị bất ngờ”.

Theo ông Phạm Văn Cường-Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Đức Cơ: Huyện có đường biên giới dài hơn 33 km tiếp giáp với Vương quốc Campuchia, tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn tiềm ẩn những nhân tố khó lường. Vì vậy, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã đặt ra mục tiêu “Tập trung củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc”. Cụ thể hóa mục tiêu đó, các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn đã tập trung giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc để giữ vững ổn định chính trị-xã hội. Bên cạnh đó, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, huyện thường xuyên củng cố, kiện toàn, bổ sung văn kiện kế hoạch sẵn sàng chiến đấu cấp huyện.

Lực lượng dân quân tự vệ huyện Đức Cơ tham gia huấn luyện. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Để củng cố thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, huyện Đức Cơ đã triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng tại các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn, đặc biệt là tại các xã biên giới, xã trọng điểm về quốc phòng-an ninh. Cùng với đó, kiện toàn Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ huyện, Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân các cấp hoạt động có nền nếp, hiệu quả; công tác phòng thủ dân sự được chuẩn bị chu đáo. Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã phối hợp với các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn tích cực, chủ động bám sát địa bàn, theo dõi nắm chắc tình hình liên quan đến quốc phòng-an ninh, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý hiệu quả nhiều vụ việc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện cũng ban hành các văn bản tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền cấp xã, các cơ quan, đơn vị tập trung giáo dục quốc phòng-an ninh cho các đối tượng theo đúng quy định.

Nhờ làm tốt công tác chỉ đạo, điều hành, đến nay, huyện Đức Cơ đã xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,38% so với dân số; đăng ký, phúc tra, kiện toàn quân nhân dự bị và phương tiện đạt 100% kế hoạch; đã tổ chức huấn luyện 10/15 đầu mối dân quân tự vệ, huấn luyện khung dự bị động viên đạt 95%. Để nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và xử lý các tình huống, huyện đã tổ chức diễn tập phòng thủ chiến đấu cấp xã tại thị trấn Chư Ty và xã Ia Pnôn; biên chế đầy đủ lực lượng dân quân cơ động, dân quân thường trực; thường xuyên báo động, luyện tập và kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng.

Lực lượng Biên phòng và người dân xã Ia Nan tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Song song với công tác huấn luyện, diễn tập, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, công tác Đảng, công tác chính trị cũng được chú trọng. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã kết nạp 10 đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ; cử 4 người đi đào tạo sĩ quan dự bị, 3 sĩ quan dự bị đi huấn luyện chuyển loại chuyên nghiệp quân sự. Thượng tá Hồ Trung Hiền-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện-cho biết: Với quan điểm xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh là một trong những yêu cầu bắt buộc để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, thời gian qua, chúng tôi đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, tập trung củng cố tiềm lực quốc phòng-an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ liên hoàn vững chắc. Cùng với đó, huy động toàn dân và cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác quốc phòng, quân sự; chuẩn bị đầy đủ vũ khí, trang-thiết bị, phương tiện sẵn sàng xử lý tốt mọi tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ.

Ngoài các nhiệm vụ nói trên, lực lượng vũ trang huyện Đức Cơ còn tích cực tham gia công tác dân vận, giúp các địa phương xây dựng nông thôn mới. Thực hiện chủ trương của Quân khu 5 về giảm nghèo bền vững, lực lượng vũ trang huyện đã nhận giúp đỡ các hộ nghèo ở xã Ia Krêl và Ia Pnôn vươn lên thoát nghèo; xây dựng “Hũ gạo vì người nghèo” tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, các đơn vị đã huy động hơn 250 ngày công để sửa chữa nhà ở, nạo vét kênh mương, tham gia xây dựng nông thôn mới; tổ chức các đoàn, thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, bộ đội phục viên, xuất ngũ với số tiền 90 triệu đồng.