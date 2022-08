Đồn Biên phòng Ia Chía: Bám biên, giữ làng

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia Chía được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới trên sông dài hơn 7 km và phụ trách địa bàn xã Ia Chía, huyện Ia Grai. Nơi đóng quân xa trung tâm xã, mùa mưa thường xuyên bị chia cắt do nước từ các sông suối dâng cao, nhưng cán bộ, chiến sĩ của đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chỉ đến khi mặt trời ló rạng, cán bộ, chiến sĩ Đội Vũ trang Đồn Biên phòng Ia Chía mới kết thúc chuyến tuần tra đêm bảo vệ đường biên, cột mốc và phòng-chống các loại tội phạm. Về đến đơn vị, áo quần người nào cũng ướt đẫm sương đêm. Thiếu tá Nguyễn Bá Tiến-Đội trưởng Đội Vũ trang-chia sẻ: “Đội đang đi tuần thì cơn mưa rừng bất chợt đổ xuống, anh em đều ướt hết, nhưng ai cũng quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với chúng tôi, dù khó khăn, gian khổ, hy sinh cũng phải giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia để Nhân dân yên tâm lao động sản xuất”.

Trò chuyện với chúng tôi, các cán bộ, chiến sĩ cho rằng việc tuần tra bảo vệ biên giới là nhiệm vụ thường xuyên của người lính Biên phòng. Với các anh, con đường tuần tra biên giới trở nên quá đỗi thân thuộc, song những ngày mưa là thời gian phải luân phiên tuần tra với mật độ dày bởi kẻ xấu có thể lợi dụng thời tiết phức tạp để thực hiện các hành vi phi pháp. Binh nhất Trần Tiến Đạt cho biết: “Ngày đầu tiên đi tuần tra còn bỡ ngỡ những giờ thì chúng tôi đã quen rồi. Đi ban ngày còn dễ, còn ban đêm nhiều hiểm nguy rình rập, rắn rết, côn trùng, dốc cao là những trở ngại khi thực hiện nhiệm vụ. Dù vậy, được sự động viên của cán bộ, chỉ huy đơn vị, chúng tôi luôn khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Chía tuần tra, bảo vệ biên giới. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Từ đầu năm đến nay, để đấu tranh hiệu quả với các hoạt động của FULRO, “Tin lành Đê ga” và phòng-chống vượt biên, đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch của cấp trên về công tác sẵn sàng chiến đấu, quản lý và bảo vệ biên giới. Đồng thời, đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, độc lập và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đứng chân trên địa bàn nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, địa bàn, đối tượng; tập trung nắm, đánh giá, dự báo tình hình từ xa, từ sớm để không bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Theo đó, đơn vị đã độc lập tuần tra 84 lần với 237 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; phối hợp với Công an, dân quân xã Ia Chía, tự vệ các đơn vị tổ chức 30 đợt tuần tra, kiểm tra tạm trú, tạm vắng và bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn. Mặt khác, đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương theo dõi, giúp đỡ, cảm hóa, giáo dục số đối tượng thanh-thiếu niên có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Đơn vị đã phát hiện, xử lý 13 vụ với 12 đối tượng vi phạm pháp luật. Các hành vi vi phạm gồm: nhập cảnh trái phép, lừa đưa người sang Campuchia làm việc bất hợp pháp, hủy hoại tài sản, cố ý gây thương tích…

Cùng với đó, Đồn Biên phòng Ia Chía cũng tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị đứng chân trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, vận động người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; tích cực tham gia đấu tranh phòng-chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tham gia phong trào quần chúng tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự thôn, làng. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, thông qua các hình thức khác nhau, đơn vị đã tổ chức 157 lượt tuyên truyền, thu hút hơn 1 ngàn lượt người nghe; tổ chức tuyên truyền nhỏ lẻ, tuyên truyền đặc biệt để phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm và bảo vệ biên giới.

Ngoài ra, đơn vị còn phát huy vai trò của các tổ tự quản và người có uy tín trong công tác bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn. Hiện nay, trên địa bàn xã Ia Chía có 10 tổ tự quản bảo vệ an ninh trật tự thôn, làng với 66 thành viên và 1 tổ tự quản bảo vệ đường biên, cột mốc với 7 thành viên. Các lực lượng này đã kịp thời phát hiện và cung cấp thông tin cho Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương khi có người lạ vào địa bàn hoặc các hoạt động có dấu hiệu phạm tội; đồng thời, thường xuyên tuần tra bảo vệ thôn, làng, cột mốc và đường biên giới, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Thiếu tá Nguyễn Trọng An-Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Chía-cho biết: “Chúng tôi luôn xác định đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục nhằm tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Để thực hiện được điều đó, ngoài tinh thần vượt khó, chấp hành nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ thì vai trò nêu gương của cán bộ, chỉ huy đơn vị rất quan trọng nhằm tạo sự đoàn kết, thống nhất để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Đơn vị cũng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch trong công tác này. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn để giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và phòng-chống hiệu quả các loại tội phạm”.