Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai hội đàm với Công an tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2022), chiều 30-8, tại Khách sạn Tre Xanh (TP. Pleiku) đã diễn ra cuộc hội đàm giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai và Công an tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).

Đoàn đại biểu của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai do Đại tá Trần Tiến Hải-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Công an tỉnh Ratanakiri do Thiếu tướng Chao Niêng-Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn.

Tại buổi hội đàm, 2 bên đã trao đổi về tình hình đời sống của Nhân dân hai bên biên giới; công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định trên khu vực biên giới; đồng thời, thông báo tình hình, đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, phòng-chống dịch Covid-19, đấu tranh ngăn chặn với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật thời gian qua.

Quang cảnh buổi hội đàm. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Với tinh thần cởi mở, tôn trọng chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia mỗi nước, trên cơ sở hợp tác cùng phát triển, 2 bên đã đề ra phương hướng công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới và ký biên bản ghi nhớ phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới năm 2023.

Theo đó, 2 bên tiếp tục tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai với Công an tỉnh Ratanakiri. Các bên thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong công tác đấu tranh với hoạt động xuất-nhập cảnh trái phép, buôn lậu gian lận thương mại; tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân trên khu vực biên giới chấp hành pháp luật, các quy định, Hiệp ước về bảo vệ biên giới mà Chính phủ 2 nước đã ký.