An Khê rút kinh nghiệm diễn tập khu vực phòng thủ

(GLO)- Sáng 24-8, Thị ủy An Khê (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022 nhằm đánh giá quá trình chuẩn bị và thực hành diễn tập.





Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) thị xã, cuộc diễn tập đã hoàn thành đầy đủ nội dung, chương trình, thời gian, mục đích và đảm bảo yêu cầu đề ra. Qua diễn tập đã củng cố thêm nhận thức, khẳng định mối quan hệ chặt chẽ giữa nhiệm vụ chiến lược “Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Quán triệt sâu sắc Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị định 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ và vận dụng, thực hành cơ chế đồng bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền địa phương và vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành đoàn thể trong gìn giữ an ninh chính trị; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng thế trận trong KVPT vững chắc.

Nhiều tập thể, cá nhân được tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thị xã An Khê năm 2022. Ảnh: Ngọc Minh



Bên cạnh đó, cuộc diễn tập giúp đội ngũ cán bộ các cấp của thị xã nắm vững các bước trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng; nâng cao năng lực lãnh đạo, tổ chức điều hành, chỉ huy chiến đấu, phục vụ chiến đấu, công tác hiệp đồng giữa các cấp, các ngành của địa phương trong KVPT thị xã.





Dịp này, Chủ tịch UBND thị xã An Khê đã tặng giấy khen cho 20 tập thể và 85 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thị xã An Khê năm 2022.



NGỌC MINH