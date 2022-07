Pleiku và Ia Pa: Sơ kết nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng đầu năm

(GLO)- Ngày 1-7, UBND TP. Pleiku và UBND huyện Ia Pa tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.





Công tác huấn luyện, hội thi, hội thao được Ban Chỉ huy Quân sự TP. Pleiku tổ chức đầy đủ và đạt được nhiều thành tích cao. Ảnh: Bá Bính

6 tháng đầu năm nay, Ban Chỉ huy Quân sự TP. Pleiku hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Điển hình là duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu bảo đảm an toàn cho các ngày lễ, Tết, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương đã có trên 3.600 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2022 trang trọng, hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao với 231 công dân lên đường làm nghĩa vụ. Thực hiện tốt nhiệm vụ phòng-chống dịch Covid-19, đặc biệt là đảm bảo công tác hậu cần tại các khu cách ly y tế tập trung trên địa bàn được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao; công tác tổ chức huấn luyện diễn ra chặt chẽ theo đúng kế hoạch được phê duyệt, với phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, kết hợp giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, đảm bảo 100% quân số tham gia đạt kết quả tốt, an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Công tác tập huấn huấn luyện, hội thi, hội thao được Ban Chỉ huy Quân sự thành phố và các xã, phường đều tổ chức tham gia đầy đủ và đạt được nhiều thành tích cao, như: hội thi mô hình học cụ, sáng kiến cải tiến mô hình trang-thiết bị huấn luyện; hội thi tìm hiểu về phát luật dân quân tự vệ xã Tân Sơn. Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức đạt giải nhất.



Thành phố cũng đã thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức diễn tập chiến đấu xã, phường trong khu vực phòng thủ cho 10 đơn vị và đến nay đã tổ chức diễn tập cho 8 đơn vị và đạt kết quả cao, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra giám sát được thực hiện chặc chẽ đúng quy trình, nguyên tắc. Quy chế dân chủ được thực hiện khá tốt. Đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả nền nếp, chế độ hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, công tác chính sách hậu phương quân đội; quan tâm chăm lo công tác hậu cần-kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.



Hội nghị cũng đã triển khai nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương 6 tháng cuối năm 2022; trong đó tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang các cấp, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác quốc phòng, quân sự địa phương; tập trung chỉ đạo và tổ chức diễn tập chiến đấu cho đơn vị xã An Phú và phường Diên Hồng trong khu vực phòng thủ. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tham gia Hội thao trung đội dân quân cơ động do tỉnh tổ chức. Tham mưu giúp Thành ủy-HĐND, UBND, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự thành phố triển khai thực hiện tốt các bước xét duyệt và tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2023.



* Cùng ngày, UBND huyện Ia Pa tổ chức hội nghị sơ kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Quang cảnh hội nghị sơ kết nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 tại huyện Ia Pa. Ảnh: Mai Linh



6 tháng đầu năm, mặc dù có những khó khăn nhất định do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, song cấp ủy, chỉ huy các cấp tại huyện Ia Pa đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh theo quy định, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Làm tốt công tác huấn luyện lực lượng thường trực, huấn luyện lực lượng dự bị động viên và lực lượng dân quân tự vệ, tỷ lệ đảng viên đã sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên đạt 13% trở lên, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên đạt 96% chỉ tiêu trở lên, triển khai tốt công tác tuyển sinh quân sự năm 2022...



6 tháng cuối năm, huyện Ia Pa hoàn thành diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ của 3 xã Ia Kdăm, Ia Tul, Chư Răng; tham mưu chuẩn bị tổ chức thành công diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ huyện năm 2023 đảm bảo chất lượng, hiệu quả, an toàn. Duy trì nghiêm túc chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ lực lượng Công an trong việc nắm, bám, đảm bảo tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ tốt các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.



BÁ BÍNH - MAI LINH