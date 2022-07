Mỹ điều tàu khu trục đến gần quần đảo Trường Sa của Việt Nam

Một tàu khu trục tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ tham gia nhiệm vụ "thực thi tự do hàng hải" gần quần đảo Trường Sa của Việt Nam hôm 16-7.





Reuters dẫn lời Hải quân Mỹ cho biết đây là nhiệm vụ "thực thi tự do hàng hải" thứ hai ở biển Đông của lực lượng này trong vòng 1 tuần qua.



"Hôm 16-7, tàu khu trục USS Benfold (DDG 65) đã khẳng định quyền điều hướng và tự do đi lại ở biển Đông gần quần đảo Trường Sa (của Việt Nam), phù hợp với luật pháp quốc tế" - Hải quân Mỹ tuyên bố.



Trước đó, hôm 13-7, tàu khu trục USS Benfold của Hải quân Mỹ cũng hoạt động gần quần đảo Hoàng Sa (của Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép).





Tàu khu trục USS Benfold tham gia một hoạt động ở biển Đông trong bức ảnh được công bố hôm 13-7. Ảnh: Reuters





Mỹ thường xuyên tiến hành hoạt động "thực thi tự do hàng hải" ở biển Đông, thách thức yêu sách "đường chín đoạn" của Trung Quốc. Cách đây gần 6 năm, Tòa trọng tài quốc tế đã bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở biển Đông. Tuy nhiên, Trung Quốc chưa bao giờ chấp nhận phán quyết đó.



Washington bày tỏ sự quan tâm đến việc Bắc Kinh xây dựng các hòn đảo nhân tạo phi pháp ở biển Đông, bao gồm cả những công trình như sân bay được cho là phục vụ mục đích quân sự.



Hồi đầu năm nay, 2 nhóm tác chiến tàu sân bay của Hải quân Mỹ đã tới biển Đông để tham gia diễn tập quân sự. Reuters đưa tin 2 nhóm tác chiến tàu sân bay này do 2 siêu tàu sân bay là USS Carl Vinson và USS Abraham Lincoln dẫn đầu. Các hoạt động diễn tập ở biển Đông bắt đầu từ ngày 23-1-2022.



Các bài tập bao gồm chiến tranh chống ngầm, không chiến, hoạt động liên kết hàng hải để tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu. Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố cuộc diễn tập sẽ được thực hiện theo luật pháp quốc tế và trong vùng biển quốc tế.



"Những hoạt động như vậy cho phép chúng tôi cải thiện khả năng chiến đấu đáng tin cậy, trấn an đồng minh và đối tác của mình, chứng minh quyết tâm của chúng tôi với tư cách là một lực lượng hải quân nhằm đảm bảo sự ổn định của khu vực và chống lại ảnh hưởng xấu" - Chuẩn Đô đốc J.T. Anderson, chỉ huy nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln, nói.



Cả 2 nhóm tác chiến tàu sân bay trên trước đó tập trận chung với lực lượng Nhật Bản ở biển Philippines, khu vực bao gồm vùng biển phía Đông Đài Loan (Trung Quốc).

Theo Phạm Nghĩa (NLĐO)