Gia Lai: Sơ kết công tác đóng quân, canh phòng 6 tháng đầu năm 2022

(GLO)- Ngày 14-7, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đóng quân, canh phòng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đại tá Lê Trọng Thủy-Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Huy Bắc

6 tháng đầu năm 2022, các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác phối hợp triển khai thực hiện nghiêm nhiệm vụ đóng quân, canh phòng. Trong đó, nổi bật là công tác quán triệt, thực hiện nghiêm Điều lệnh Quản lý Quân đội nhân dân Việt Nam; thực hiện nền nếp chính quy, quản lý, xử lý kỷ luật; văn bản, chỉ thị, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Công an về công tác đóng quân, canh phòng; thực hiện có hiệu quả Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5-9-2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng-chống tội phạm và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng; Nghị định 02/2020/NĐ-CP ngày 30-6-2020 của Chính phủ về hoạt động phối hợp của dân quân. Các cơ quan, đơn vị đã phối hợp, hiệp đồng tổ chức hơn 924 lượt tổ tuần tra, kiểm soát địa bàn với hơn 2.772 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn trong công tác phòng-chống dịch Covid-19;…



Kết luận hội nghị, Đại tá Lê Trọng Thủy đề nghị các cơ quan, đơn vị vũ trang trên địa bàn thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp Nghị định của Chính phủ trong nắm tình hình, trao đổi thông tin, xử lý các tình huống xảy ra; tuần tra, kiểm soát chống vượt biên, xâm nhập trái phép qua biên giới; duy trì nghiêm chế độ công tác, thực hiện nề nếp chính quy, quản lý kỷ luật; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác dân vận, vận động quần chúng nâng cao ý thức trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.



HUY BẮC