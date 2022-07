Điểm sáng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

(GLO)- Với nhiều mô hình hay và cách làm sáng tạo, những năm gần đây, xã Hà Bầu trở thành điểm sáng trong trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai).





Tháng 3-2020, Công an xã Hà Bầu triển khai “Hệ thống kênh thông tin về an ninh trật tự, phổ biến, giáo dục pháp luật và cải cách hành chính trên mạng xã hội” tại 8 thôn, làng. Mục đích là tận dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng-chống tội phạm, cung cấp thông tin chính thống nhanh chóng, vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật, tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, phân tích các âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, phòng-chống dịch bệnh, quản lý, giáo dục các đối tượng tù tha... Đồng thời, giúp chính quyền địa phương giải quyết thủ tục hành chính, trao đổi và giải đáp các vướng mắc của người dân liên quan đến lĩnh vực đời sống. Đến nay, hệ thống kênh thông tin này của Công an xã Hà Bầu có 1 trang Fanpage với 861 người theo dõi và 8 nhóm Zalo thôn, làng với 550 người tham gia, tương tác. Đặc biệt, từ khi triển khai mô hình đến nay, Công an xã Hà Bầu đã tiếp nhận hàng chục nguồn tin phản ánh liên quan đến an ninh trật tự, an toàn giao thông để kịp thời xử lý.

Lực lượng Công an và đoàn viên, thanh niên xã Hà Bầu (huyện Đak Đoa) ra quân tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phòng-chống tội phạm. Ảnh: R'Ô PRIN



Ngoài mô hình trên, tháng 6-2021, Công an xã Hà Bầu đã xây dựng mô hình “Quản lý, giáo dục, giúp đỡ, phòng ngừa người mắc bệnh tâm thần gây mất an ninh trật tự trên địa bàn xã”. Thiếu tá Nguyễn Xuân Hưng-Trưởng Công an xã-cho biết: Qua rà soát, toàn xã có 26 trường hợp mắc bệnh tâm thần. Theo quy định, các trường hợp này khi thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thì không áp dụng được chế tài hình sự. Vì vậy, nếu không có biện pháp quản lý hiệu quả sẽ có hành vi nguy hiểm, gây tâm lý hoảng sợ đối với xã hội. Mô hình này nhằm giúp lực lượng Công an, chính quyền địa phương phối hợp với gia đình kịp thời phát hiện các biểu hiện bất thường để có biện pháp phòng ngừa, giúp đỡ người mắc bệnh ổn định cuộc sống. “Phần lớn các gia đình có người thân mắc bệnh tâm thần đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Do vậy, ngoài công tác giáo dục, quản lý người bệnh, chúng tôi còn vận động cán bộ, đảng viên, người dân chung tay hỗ trợ nhu yếu phẩm, thăm khám, cấp thuốc giúp họ phần nào vượt qua khó khăn. Ngoài ra, khi có trường hợp bệnh nặng, chúng tôi lập hồ sơ đề xuất với ngành chức năng có các giải pháp chữa bệnh kịp thời”-Thiếu tá Hưng nhấn mạnh.



Ông Phyưm (làng Bông) chia sẻ: “Gia đình tôi có con gái bị mắc bệnh tâm thần. Nhiều năm qua, việc lo chi phí điều trị cho con khiến kinh tế gia đình lâm vào cảnh túng thiếu. Ngoài hưởng chế độ trợ cấp theo quy định của Nhà nước, Công an xã và chính quyền địa phương thường xuyên thăm hỏi, theo dõi và tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến người có bệnh lý về tâm thần kết hợp với hỗ trợ các nhu yếu phẩm cho gia đình. Nhờ đó, việc lo chi phí điều trị cho con cũng đỡ bớt phần nào”.



Hiện nay, xã Hà Bầu có 10 mô hình trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ra mắt tại các thôn, làng, trong đó có 4 mô hình do lực lượng Công an tham mưu; 6 mô hình do các ban, ngành, đoàn thể thành lập theo chức năng, nhiệm vụ. Nhờ đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thời gian qua, tình hình an ninh trật của địa phương có sự chuyển biến tích cực. Các đối tượng FULRO trong diện quản lý, giáo dục tại cộng đồng cơ bản đều chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tái hòa nhập cộng đồng; ý thức tự giác phòng-chống tội phạm của người dân được nâng cao. Số vụ vi phạm hình sự được kiềm chế, nhiều hành vi phạm pháp được người dân phát hiện, ngăn chặn kịp thời.



Ông Y Hiếu-Phó Chủ tịch UBND xã Hà Bầu-cho biết: Nhờ sự chung tay của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là lực lượng Công an xã nên phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đạt hiệu quả, tạo chuyển biến sâu rộng trong nhận thức của người dân. Qua đó, xã đã kiềm chế tội phạm, tệ nạn xã hội, không để hình thành điểm “nóng” về an ninh trật tự. Năm 2021, Công an xã Hà Bầu đã được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, giáo dục đối tượng FULRO tại cộng đồng giai đoạn 2015-2021.



R'Ô PRIN